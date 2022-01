Volleyball: Verband verlängert die Winterpause und halbiert die Saison

Der Krisenstab des Nordwestdeutschen Volleyball-Verbands hat sich darauf geeinigt, die Pause im Spielbetrieb bis einschließlich Oberliga bis zum 4. März zu verlängern und die Saison mit einer Halbserie fortzusetzen. Schon gespielte Partien werden gewertet, ein neuer Spielplan erstellt. Sollten im März keine Spiele stattfinden können, könne die Saison auch für die heimischen Vereine erneut nicht gewertet werden.

Die Rückmeldungen der Vereine hätten gezeigt, dass die Einstellungen sehr unterschiedlich sind: Während einige spielen wollen und auf die aktuell gültigen Verordnungen verweisen, sehen andere die möglichen gesundheitlichen Risiken angesichts stark gestiegener Inzidenzen und Hospitalisierungsraten in einigen Regionen. Da das Infektions- und das Quarantäne-Risiko aktuell sehr hoch sind, „können wir nachvollziehen, dass Mannschaften trotz der Hygienemaßnahmen, die in den Hallen vorherrschen, Kontakte vermeiden wollen, um sich selbst und ihre Familien zu schützen“, so der Verband.