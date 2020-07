Bodenständig in die Zukunft: VfL Grasdorf und TSV Rethen gründen Spielgemeinschaft

Die Stimmung in der Sporthalle der Albert-Einstein-Schule in Laatzen ist gut. Und das liegt nicht nur daran, dass wieder ein vernünftiges Training ohne Einhalten des Mindestabstandes möglich ist. Die Mannschaften, die sich die Halle auf nebeneinanderliegenden Volleyballfeldern teilen, haben bis vor Kurzem noch zwei unterschiedliche Vereine repräsentiert: den VfL Grasdorf und den TSV Rethen. Ab sofort gehen sie allerdings mit demselben Wappen auf dem Trikot ans Netz: Die Spielgemeinschaft Grasdorf/Rethen Volleys ist nun auch offiziell gegründet worden.

Die VSG Hannover, in der die Grasdorfer mit dem TuS Vahrenwald 08 kooperiert hatten, wurde im Sommer 2017 aufgelöst und „endete nicht glorreich“, wie es der Verantwortliche ausdrückt. Dass ein gebranntes Kind wie Grasdorf nicht das neuerliche SG-Feuer scheut, liegt an dem Vertrauen, das zwischen Engelhardt und Skouras herrscht.

„Und einen großen Anteil am Zusammenfindungsprozess hat auch mein Vorgänger Sven Engelhardt“, sagt Silas Oeltermann, seit einem Jahr Abteilungsleiter in Rethen. Engelhardt und Skouras kennen sich seit mehr als zehn Jahren. „Sven hat die Sparte in Rethen von null aufgebaut und hatte immer schon die Idee, eine Laatzener Spielgemeinschaft zu gründen“, sagt Skouras.

Aktive Ehrenamtler

„Wir bringen unter anderem die Jugendteams mit rein“, sagt Oeltermann. Die Grasdorfer Männer, die jüngst in die Oberliga zurückgekehrt sind, haben für die Volleys-Erstvertretung Zuwachs von zwei Rethener Akteuren erhalten. Die Frauenmannschaft, die sich in der Bezirksliga weiterentwickeln soll, startete zuvor unter Rethener Flagge. „Ich hoffe, wir bekommen ein zweites Frauenteam zusammen, in dem man auch just for fun spielen kann“, sagt Spielerin Monique Plitzko, die überdies Pressewartin der Grasdorf/Rethen Volleys ist.

Sämtliche Ehrenamtler der Laatzener spielen auch in einer der fünf Mannschaften, die aus drei Männer-, einer Frauen- und einem Hobbyteam bestehen. Zwei bis drei Jugendformationen sollen in den nächsten Wochen dazukommen. „Wir wollen den Volleyball in unserer Gegend attraktiver machen“, sagt Oeltermann.