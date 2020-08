Mit neuem Trainer: Wolfsburgs Oberliga-Volleyballerinnen wollen Klassenerhalt frühzeitig sichern

In der kommenden Spielzeit wollen die Volleyballerinnen des VfL Wolfsburg nicht wieder bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt in der Oberliga zittern. „Das ging ziemlich an die Nerven“, sagt Zuspielerin Vivien Wagner über die vergangene Spielzeit. „Wir wollen uns im sicheren Tabellenmittelfeld bewegen.“ Für diese Aufgabe haben die VfL-Volleyballerinnen in Markus Weber einen neuen Trainer verpflichtet, der bis Ende der vergangenen Saison die Männer des USC Braunschweig in der 2. Bundesliga trainiert hatte. Vorgänger Torsten Galgonek hatte sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt.Kurios: Weber war beriets beim USC der nachfolger von Galonek,hatte die Braunschweiger im Januar 2017 von ihm übernommen.