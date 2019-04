Volleyballer Anton Brehme freut sich auf die Nations League in Leipzig

Leipzig. Der Qualifikationsmodus für die Olympischen Spiele im Hallen-Volleyball mag „komisch“ sein, wie Nicole Fetting, Generalsekretärin des Deutschen Volleyball-Verbandes, am Montag beim Pressetermin im Neuen Rathaus einschätzte. Doch eines steht fest: Der Sprung nach Tokio führt für die deutschen Männer auch über Leipzig. Denn beim einzigen Heimturnier der Nation League am letzten Juni-Wochenende in der Arena sind neben Portugal immerhin Weltmeister Polen und Olympia-Gastgeber Japan die Gegner. Zwar werden bei der Nations League keine Startplätze für das größte Sportereignis der Welt vergeben. Aber für das DVV-Team gibt es keine bessere Gelegenheit, um sich mit der Weltelite zu messen und für die heiße Quali-Phase Schwung zu holen. Mit komisch meint Ex-Zuspielerin Fetting, dass weder Weltmeister Polen noch der im Herbst zu ermittelnde Europameister direkt für Tokio 2020 qualifiziert sind. Komisch sei zudem, dass die DVV-Männer wohl nur eine einzige Chance bekommen, das Ticket zu lösen. Diese Nervenschlacht wird im Januar stattfinden, der DVV will sich als Ausrichter bewerben, um seinen Männern möglichst einen Heimvorteil zu bieten. Zum Vergleich: Die Frauen haben im August und Januar zwei Chancen. Verdammt schwer wird es für beide Teams.

Von Olympia träumt auch der Leipziger Anton Brehme, auch wenn er es vorzieht, seine Karriere Schritt für Schritt voranzubringen. Der 19-Jährige feierte schon vor zwei Jahren sein Debüt in der A-Auswahl. Inzwischen hat der Mittelblocker mit dem VC Olympia Berlin seine erste Bundesliga-Saison absolviert – und sich in der höchsten Spielklasse etabliert. „Wir haben zwar nur zwei Siege errungen – aber aus Niederlagen lernt man im Leben immer am meisten“, lautet seine Devise. Immerhin verfügt der 2,06 Meter große Hüne auch über ein Zweitspielrecht für den Hauptstadt-Spitzenclub BR Volleys. Dort hält er sich momentan für die Bundesliga-Playoffs bereit, falls sich ein Stammspieler verletzt.

Auch der Reudnitzer „Toni“ Brehme kommt

Momentan habe aber das Abitur Vorrang, ehe Bundestrainer Andrea Giani im Mai nach Kienbaum einlädt. Die Weichen für die nähere Zukunft hat „Toni“ Brehme auch schon gestellt: In der neuen Saison wird er für den aktuellen Halbfinalisten SVG Lüneburg aufschlagen. „Ich hatte auch ein Angebot von den Alpenvolleys aus Unterhaching. Aber wer weiß, wie viele Einsatzzeiten ich dort bekommen hätte.“ Also lieber kleinere Schritte und erst mal Richtung Hamburg ziehen, zumal er vom dortigen Trainer Stefan Hübner überzeugt ist. Der vierfache „Volleyballer des Jahres“ war ein Weltklasse-Mittelblocker mit reichlich Erfahrung in der italienischen Liga.

Der Wechsel nach Norden bedeutet zugleich, dass Anton und Zwillingsbruder Louis (erwartungsgemäß) erstmals seit ihrer Volleyball-Lehrzeit beim SV Reudnitz getrennte Wege gehen. Der gut zehn Zentimeter kleinere Louis kehrt zum Studium nach Leipzig zurück, hat Angebote aus Bitterfeld und von den L.E. Volleys. Gut möglich, dass er helfen will, die Leipziger Volleyballer wieder an die Spitze der 2. Liga zu führen. Vom 28. bis 30. Juni wird er dem „großen Bruder“ in der Arena die Daumen drücken. Anton erinnert sich noch gut ans Brasilien-Länderspiel im September in Leipzig. „Da konnte ich vorher vor Aufregung drei Nächte lang nicht schlafen. Die Stimmung war bombastisch. Ich freue mich, wieder daheim spielen zu können.“ Tickets ab 20 Euro (Kombi-Tickets ab 51 Euro) in allen LVZ-Geschäftsstellen sowie unter volleyball-verband.reservix.de

