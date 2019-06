Volleyballer Anton Brehme ist nach der Weltreise endlich daheim

Leipzig. Am Dienstag war Anton Brehme endlich mal wieder für ein paar Stunden daheim bei den Eltern in Wiederitzsch. Ein bisschen Ruhe und Kraft konnte der 2,05 Meter große Youngster vor dem finalen Vorrundenturnier der Volleyball Nations League vom Freitag bis Sonntag in der Arena Leipzig tanken. Der 19-Jährige Leipziger hat in den letzten Wochen eine wahre Weltreise mit dem deutschen Volleyball-Nationalteam hinter sich, von China über Kanada, Frankreich bis zuletzt nach Brasilien.

„An die ganze Fliegerei und Zeitumstellung habe ich mich in den letzten Wochen gewöhnt. Es war schon cool, in den ganzen Ländern zu sein, auch wenn wir wegen den Spielen und Training nicht so viel davon gesehen haben. Am Besten war es in Frankreich, da haben wir vom Zimmer direkt aufs Meer geschaut und konnten auch mal am Strand entlanglaufen“, erzählt Brehme. Jetzt ist der Blondschopf aber froh, wieder in der Heimat zu sein und freut sich auf die drei Spiele gegen Portugal (Freitag, 20:30 Uhr), Weltmeister Polen (Samstag, 17:30 Uhr) sowie den kommenden Olympia-Ausrichter Japan (Sonntag, 14:00 Uhr).

„Wir haben ja schon im letzten Jahr hier in Leipzig gegen Olympiasieger Brasilien gespielt, da war die Stimmung phänomenal. Auch dieses Mal werden die Freunde und Family mit hoffentlich ganz vielen Zuschauern auf der Tribüne sitzen. Und ich hoffe natürlich, dass wir sie mit Siegen begeistern können“, so Brehme. Genau damit hat es trotz starker Leistungen des Mittelblockers auf der Weltreise in den letzten Wochen nicht so gut geklappt. Lediglich zwei der zwölf Spiele konnte das deutsche Team gewinnen, obwohl wie beim letzten Vorrundenturnier in Brasilien fast in jedem Spiel gegen Volleyball-Giganten wie Olympiasieger Brasilien (2:3), Rekord-Champion Russland (1:3) oder Bulgarien (2:3) beste Chancen dazu bestanden.

„Irgendwie war bislang ein bisschen der Wurm drin, wir hätten viel mehr Spiele gewinnen können. Aber unser Trainer hat gesagt, dass wir uns in Leipzig in den letzten Spielen optimal für die Europameisterschaft einspielen wollen“, berichtet der Teenager. Der deutsche Nationaltrainer heißt Andrea Giani. Der Italiener war einst einer der besten Volleyballer der Welt und hält große Stücke auf Anton Brehme. Trotz seiner gerade mal 19 Jahre gehört der schon zum Stammpersonal des deutschen Nationalteams. Ganz selbstverständlich spielt er neben Stars wie Christian Fromm, die als WM-Dritter 2014 und EM-Silbergewinner 2017 in den letzten Jahren historische Medaillen bei großen internationalen Turnieren gewonnen haben.

Begonnen hat die Erfolgsstory von Anton Brehme beim SV Reudnitz, wo er gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Louis die Liebe fürs Volleyball entdeckte. In den letzten Jahren lebte das Duo im Internat in Berlin und spielte in der Bundesliga beim VC Olympia, der identisch mit dem Nachwuchs-Nationalteam ist. „Wir sind aber immer an den Wochenenden nach Hause gefahren und haben hier in Leipzig noch unseren Freundeskreis. Und das wird auch künftig so bleiben, da ich ja auch in der kommenden Saison noch in Deutschland spielen werde“, erzählt Brehme.

Dann wird der Teenager für die „LüneHünen“, den Pokalfinalisten SVG Lüneburg, die Mauer am Volleyball-Netz aufbauen. Ein wichtiger Grund für den Wechsel war Trainer Stefan Hübner, der einst einer der weltbesten Mittelblocker war und in ausländischen Profiligen sein Geld verdiente. In eine der Top-Ligen in Italien, Polen oder Russland wird wohl irgendwann auch der Weg von Anton Brehme führen, der als eines der größten Mittelblock-Talente weltweit gilt.

Auf dem Weg dahin will der Leipziger aber erstmal noch jede Menge Siege mit dem deutschen Nationalteam einsammeln. Am Wochenende als „Local Hero“ bei der Nations-League in der Heimat und dann nach einem Urlaub im September bei der Europameisterschaft: „Da wollen wir probieren, eine Medaille zu gewinnen. Das wäre richtig cool.“

ANZEIGE: Dein Trainingsset für die Saisonvorbereitung! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.