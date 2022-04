Volleyballerin Janiska verlängert Vertrag beim Dresdner SC

Dresden. Volleyball-Bundesligist Dresdner SC kann weitere zwei Jahre auf die Dienste von Nationalspielerin Jennifer Janiska bauen. Wie der Meisterschafts-Dritte bei einem Pressegespräch am Mittwoch mit der Mannschaftskapitänin bekanntgab, hat die 28-Jährige ihren Vertrag bis 2024 verlängert.

"Ich fühle mich in Dresden einfach sehr wohl. Ich mag das Team und ich mag die Philosophie des Vereins. In meiner Zeit hier konnte ich schon sehr viel lernen, nicht nur als Spielerin, sondern auch als Mensch, denn hier wirst du als Mensch gesehen", erklärte die gebürtige Nordhornerin.

Die erfahrene Außenangreiferin war 2020 von Italien nach Dresden gewechselt und hatte maßgeblichen Anteil am Meistertitel im Vorjahr und dem erstmaligen Gewinn des Supercups zu Beginn der gerade abgelaufenen Saison. "Jennifer ist eine Führungsspielerin, die gerade für unsere jungen Spielerinnen Vorbild und Orientierung geben kann. Unser Kapitän führt das Team auf und neben dem Feld mit all ihren Fähigkeiten und ihrer Erfahrung an", sagte DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann.