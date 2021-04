Volleyballerin Maja Storck bleibt dem Dresdner SC treu: "Freue mich unglaublich"

Dresden. Die Meisterfeierlichkeiten fielen in coronabedingt in diesem Jahr eher klein aus. Am Sonnabendabend saßen Mannschaft und Trainer noch in der Margon-Arena bei Bier, Sekt oder Wein beisammen. „Emma Cyris war der DJ, das Essen haben wir beim Pizzaservice bestellt und kurz nach um neun haben wir dann schon auf die Uhr schauen müssen wegen der Ausgangssperre, damit alle pünktlich daheim sind“, berichtete Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Anzeige

"Freue mich auf Champions League"

Am Sonntag folgte dann die erste virtuelle Abschlussfeier in der Halle, die für Sponsoren und Fans übertragen wurde. „Es ist hoffentlich auch das letzte Mal, dass wir eine Saison auf diese Art und Weise abschließen“, so Vorstandschef Jörg Dittrich. Die Meisterfeier wollen wir gern nachholen, denn wir hoffen im Oktober auf einen Neustart mit Fans“, fügte Zimmermann an.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Meistertitel des Dresdner SC Der Dresdner SC ist zum sechsten Mal deutscher Volleyball-Meister der Frauen. Das Team von Trainer Alexander Waibl gewann am Sonnabend das entscheidende fünfte Playoff-Finalspiel in der heimischen Arena gegen Allianz MTV Stuttgart mit 3:0. ©

Die wichtigste Botschaft des Abends aber verkündete die Schweizer Nationalspielerin Maja Storck, deren Einsatz auf dem Feld in der gesamten Saison ganz oft mit dem Karel-Gott-Klassiker „Biene Maja“ untermalt wurde: „Ich bleibe auch in der kommenden Saison beim DSC“, sagte die 22-Jährige und fügte hinzu: „Ich freue mich unglaublich, noch ein weiteres Jahr mit der Mannschaft zu spielen und ich freue mich riesig auf die Champions League.“ In Richtung Fans hatte die Diagonalangreiferin und Topscorerin schon zuvor gesagt: „Auch wenn wir keine Zuschauer in der Halle haben konnten, wissen wir, dass ganz viele Menschen da draußen mit uns mitgefiebert und uns unterstützt haben.“