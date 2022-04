Volleyballerinnen des Dresdner SC fegen Wiesbaden aus der Halle

Dresden. Jennifer Janiska prägte den Spruch dieses Abends: „Wenn’s läuft, dann läuft’s“, sagte die Nationalspielerin, die am Vortag ihren 28. Geburtstag gefeiert hatte und sich gemeinsam mit ihren DSC-Volleyballerinnen ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk bereitete. Nach mehreren Corona-Ausbrüchen und deshalb schwieriger Vorbereitung, meldete sich der deutsche Meister genau zum Start in die Playoffs eindrucksvoll zurück. Anzeige

Der Vorrundenzweite trotzte allen Widrigkeiten und fegte am Mittwochabend im ersten Viertelfinalspiel den VC Wiesbaden vor der Kulisse von 1714 Zuschauern mit 3:0 (25:19, 25:14, 25:12) regelrecht aus der Margon-Arena. Damit hat der Titelverteidiger einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Halbfinale getan. Schon am Sonnabend können die DSC-Damen, die noch auf Monique Strubbe und Sophie Dreblow verzichten mussten, mit einem weiteren Sieg in Wiesbaden den Einzug in die nächste Runde perfekt machen. Sollte dies nicht klappen, würde die „Best-of-three-Serie“ am kommenden Mittwoch in Dresden entschieden.

🏐 Es war ein Hammerspiel von unseren DSC Mädels, die sich gut aufgelegt präsentierten und um jeden Ball kämpften. Am... Gepostet von DSC Volleyball Damen am Mittwoch, 6. April 2022

Nach nur 71 Minuten passte Sarah Straube den Ball zu Madeleine Gates, die das Spielgerät sicher im gegnerischen Feld versenkte. Mit einer so schnellen, vor allem aber souveränen Vorstellung der Dresdnerinnen hätten wohl nur wenige gerechnet. Schon in den ersten beiden Sätzen diktierten die DSC-Damen das Geschehen auf dem Feld, im dritten Abschnitt überrollten sie den Gegner. „Ich bin total stolz auf meine Mannschaft. Man hat gesehen, bei den ersten Punkten ging es noch eng zu, dann aber waren wir Wiesbaden in allen Elementen überlegen. Die Fans im Rücken haben uns natürlich auch super gepusht“, sagte Jennifer Janiska strahlend.

"Plan perfekt umgesetzt"

Zugleich aber warnte sie davor, schon jetzt den Halbfinaleinzug einzupreisen: „Am Sonnabend geht es bei Null los. Die Anhänger in Wiesbaden machen immer viel Stimmung, dort ist es für jede Mannschaft schwierig zu spielen. In dieser Saison haben wir dort noch keinen Satz gewonnen. Das wollen wir ändern“, versprach sie lachend. Die beiden Niederlagen in der Hauptrunde hätten zwar im Hinterkopf vor dem Playoff-Spiel noch herumgespukt, aber zugleich habe sich ihre Mannschaft bewusst gemacht, dass sie nicht nur Charakter hat, sondern einfach auch gut Volleyball spielen kann.

Und das zeigte sie mit ihren Mannschaftsgefährtinnen von der ersten Minute an. Taktisch blendend eingestellt, schlugen die DSC-Damen druckvoll auf, sorgten damit für Probleme auf der Gegenseite. Dazu stand die Annahme sehr stabil und versetzte Jenna Gray, die später zur MVP gekürt wurde, in die Lage, ihre Angreiferinnen variabel und nahezu perfekt in Szene zu setzen. Maja Storck (16 Punkte) und ihre Kolleginnen fanden entweder mit harten Schmetterbällen oder clever gelupften Varianten die Lücken in der gegnerischen Abwehr.