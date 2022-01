Volleyballerinnen des Dresdner SC im Anreise-Chaos von Kaliningrad

Kaliningrad/Dresden​. Nachdem die DSC-Volleyballerinnen den Ost-Klassiker gegen Schwerin klar mit 3:0 für sich entschieden haben, geht es für den deutschen Meister jetzt in der Champions League weiter. An diesem Dienstag bestreiten die Elbestädterinnen im russischen Kaliningrad (Königsberg) das vierte Gruppenspiel. Doch die Vorzeichen stehen mehr als schlecht. Anzeige

Denn leider gab es für die Waibl-Schützlinge schwere Turbulenzen und eine richtige Schrecksekunde bei der Anreise. Bereits um 6.30 Uhr waren die DSC-Damen am Montagmorgen in den Bus in Richtung Berlin gestiegen. Vom Hauptstadt-Flughafen ging es zunächst nach St. Petersburg und von dort sollte sie ein weiterer Flieger nach Kaliningrad bringen – ohnehin schon ein großer Umweg, liegt doch die russische Ostsee-Exklave nicht mal auf halber Strecke zwischen Berlin und St. Petersburg.

Wir blicken auf das anstehende Rückspiel gegen Lokomotiv Kaliningrad.(DEU/ENG) ⏰Di, 18:00 Uhr im MDR.de... Gepostet von DSC Volleyball Damen am Montag, 17. Januar 2022

Aber dann berichtete Geschäftsführerin Sandra Zimmermann vom Schock: „Aufgrund von extrem schlechtem Wetter und Sturm verzögerte sich die Landung. Wir sind einige Runden über Kaliningrad gedreht. Beim Landeversuch musste der Pilot kurz vor dem Aufsetzen die Landung abbrechen, wieder durchstarten und zurück nach St. Petersburg fliegen.“ Fast zwei Stunden später dann die bittere Erkenntnis: An diesem Abend geht es nicht mehr zum Spielort.



„Da die Wetterlage nicht besser wird, sind wir auf Dienstagmorgen umgebucht und bleiben diese Nacht in St. Petersburg. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht die gesamte Gruppe in die Wunschmaschine um 10.55 Uhr Ortszeit passt, sondern fünf Personen bereits um 8 Uhr fliegen müssen“, so der weitere Bericht von Sandra Zimmermann. Damit war auch das geplante Abendtraining in der Halle in Kaliningrad geplatzt. Eine optimale Vorbereitung auf ein schweres Auswärtsspiel sieht auf jeden Fall anders aus.