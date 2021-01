Volleyballerinnen des Dresdner SC reisen zum CEV-Cup in die Türkei

Dresden. Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC starten am 26. Januar offiziell in den europäischen CEV-Cup. Im türkischen Istanbul treffen sie im Achtelfinale auf das slowenische Team von Nova KBM Branik Maribor. Bei einem Sieg steht einen Tag später das Viertelfinale gegen die türkische Mannschaft von Galatasaray HDI Istanbul, die durch die corona-bedingte Absage des SC Potsdam kampflos ins Viertelfinale einzieht, auf dem Plan.

Aufgrund der aktuellen Situation und strengen Ein- und Ausreisebestimmungen hatten sich die Verantwortlichen des DSC und des SC Potsdam erneut um eine Lösung zur Verlegung des Ausrichtungsortes bemüht, diesmal jedoch vergeblich, wie der fünfmalige deutsche Meister am Freitag mitteilte. Während sich Potsdam wegen Corona-Fällen im Team derzeit in Quarantäne befindet und deshalb die Teilnahme am CEV-Cup jetzt absagte, haben sich die Elbestädterinnen für die Reise in die Türkei entschlossen.