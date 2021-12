Volleyballerinnen des Dresdner SC starten in die Champions League

Dresden. Wenn die DSC-Volleyballerinnen an diesem Mittwoch ihren heim-Auftakt in der Champions League gegen Lokomotiv Kaliningrad (19 Uhr/MDR-Live-stream) bestreiten, dann steht Trainer Alexander Waibl bereits zum 44. Mal bei einem Match seiner Mannschaft in der europäischen Königsklasse an der Seitenlinie. Im Europacup insgesamt ist es schon seine 79. Partie. Anzeige

Rollen sind klar verteilt

„Für uns ist die Champions League eine ideale Möglichkeit, unsere Spielerinnen weiterzuentwickeln. Solche Gegner zeigen uns das Niveau auf, wo wir hinwollen“, unterstreicht der 53-Jährige nochmals die Bedeutung dieser Vergleiche auf internationalem Top-Niveau. Und dieses Niveau verkörpert der russische Meister aus dem ehemaligen Königsberg, der wirtschaftlich schon in einer anderen Liga spielt. So reiste die Mannschaft schon am Montag mit einem Charterflieger aus St. Petersburg an, wo Lokomotiv das letzte Spiel auf nationaler Ebene bestritt und gegen Leningradka nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 gewann.

Etwas über die Qualität der großgewachsenen Spielerinnen sagt allein schon die Statistik in dieser Partie aus: Lokomotive brachte es auf 31(!) Blockpunkte. Allein elf davon gingen auf das Konto von Ekaterina Evdokima und siebenmal stoppte auch die starke polnische 1,91 m große Diagonalangreiferin Malwina Smarzek den gegnerischen Angriff. Neben ihr ist vor allem die russische Nationalspielerin Irina Voronkova eine der erfahrensten Spielerinnen im Team. Die 26-jährige Tochter von Trainer Andrei Voronkov hat 2014 mit Dinamo Kazan schon die Champions League und die Klubweltmeisterschaft gewonnen.