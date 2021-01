Volleyballerinnen des Dresdner SC starten mit Sieg ins neue Jahr

Dresden. Der Start ins neue Jahr ist den DSC-Volleyballerinnen hervorragend geglückt. Nach der dreiwöchigen Pause über den Jahreswechsel meldeten sich die Elbestädterinnen mit einem deutlichen Sieg zurück. Das Team von Trainer Alexander Waibl lieferte zwar noch keine Glanzvorstellung ab, dennoch landeten die DSC-Damen beim Tabellenvorletzten USC Münster einen ungefährdeten 3:0-Erfolg (25:22, 25:22, 25:17). Damit knüpften die Dresdnerinnen nahtlos an das alte Jahr, feierten den sechsten Sieg in Serie und festigten mit den drei Punkten den zweiten Tabellenplatz.

Schon am Mittwoch geht es mit dem Ost-Klassiker gegen Schwerin in der heimischen Margon-Arena weiter. „Dann müssen und werden wir noch etwas anders auftreten“, kündigte Alexander Waibl unmittelbar nach der Partie in Münster an. Denn der 52-Jährige zeigte sich zwar „zufrieden mit dem Ergebnis, aber nicht mit der volleyballerischen Leistung“ seiner Mannschaft.