Volleyballerinnen des Dresdner SC üben sich im Golf

Herzogswalde. Einmal im Jahr tauschen die DSC-Volleyballerinnen die Bälle. Statt ihr gewohntes Arbeitsgerät über das Netz zu spielen, testen sie ihre Künste mit dem deutlich kleineren Golfball auf der Anlage in Herzogswalde. Bei hitzigen 35 Grad trafen sich die Schmetter-Damen und das Trainerteam am vergangenen Freitag zur dritten Auflage des DSC-Golf-Cups mit Sponsoren. Initiiert hatten das erneut die langjährigen Unterstützer Hubert Körner (Rohr und Umwelt GmbH) und Olaf Schade (Malerfachbetrieb). Auch diesmal ging es um einen guten Zweck: Am Ende kamen 5300 Euro für den Nachwuchs zusammen.

Mit dabei waren übrigens auch Mareen von Römer, die Ende des Jahres Mama wird, und auch die ehemalige DSC-Nationalspielerin Heike Beier beteiligte sich beim Golfen. Lediglich Neuzugang Naya Crittenden konnte noch nicht mit einlochen, denn die Diagonalangreiferin befand sich nach ihrer Ankunft am Donnerstag noch in Quarantäne. Nachdem schon der erste Corona-Test negativ war, könnte die US-Amerikanerin nach einem zweiten Negativ-Ergebnis vielleicht noch in dieser Woche ins Training einsteigen.

Naya Crittenden fehlt noch

Sie schickte zumindest Grüße an ihre neuen Teamkolleginnen und wünschte viel Spaß beim Golfen. Den hatten die DSC-Spielerinnen bei einem Stableford-Turnier über neun Löcher dann auf jeden Fall. Als „Joker“ unterstützten sie die Hobby-Golfer aus dem Netzwerk der DSC-Sponsoren. Allerdings gab Nationalspielerin Jennifer Janiska ehrlich zu: „Das Abschlagen liegt mir nicht so, da fehlt mir wohl das nötige Talent.“ Aber im Volleyball-Training ist die 26-Jährige gerade dabei, wieder ihren Rhythmus zu finden. Weil sie am 1. August in der Nähe von Schwerin Hochzeit feierte und dann auf Usedom ihre Flitterwochen verbrachte, war die Außenangreiferin immer nur einige Tage in Dresden. „Trotzdem habe ich schon schnell einen sehr positiven Eindruck vom Team gewonnen, wir sind nach kurzer Zeit bereits sehr vertraut und es fühlt sich gut an“, zeigt sich die gebürtige Nordhornerin, die bis zu ihrer Hochzeit auf den Namen Geerties hörte, sehr zuversichtlich.

Die ersten Trainingseinheiten im Kraftraum hätten aber schon für mächtig Muskelkater gesorgt, wie sie lachend einräumte. Spielerisch wisse die Mannschaft zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht, wo sie stehe. „Das braucht noch Zeit“, meinte sie. Weiter voranbringen soll die DSC-Damen auch das gemeinsame Training mit dem Team der Roten Raben Vilsbiburg von Montag bis Mittwoch dieser Woche.

Sandra Zimmermann sehr zufrieden