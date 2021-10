Volleyballerinnen des Dresdner SC verlieren Auftaktspiel in Wiesbaden

Dresden. Nach dem Gewinn des Supercups konnten die Volleyball-Frauen des Dresdner SC im ersten Punktspiel nicht an diese Leistung anknüpfen. Das Team von Trainer Alexander Waibl musste sich beim VC Wiesbaden überraschend deutlich mit 0:3 (18:25, 26:28, 23:25) geschlagen geben und startete mit einer Niederlage in die Bundesliga-Serie. Bereits am Sonntag empfangen die Elbestädterinnen die Ladies in Black Aachen zum ersten Heimspiel.

Anzeige