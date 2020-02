Volleyballerinnen des DSC treten im Challenge Cup gegen Santorini an

Dresden. Noch sind die Bilder vom unglaublichen Pokal-Coup in Mannheim frisch. Doch Zeit, diesen völlig unerwarteten Pokalsieg so richtig zu realisieren, blieb den DSC-Volleyballerinnen nicht. Nach der Rückkehr am frühen Montagmorgen hatten die Spielerinnen gerade einmal Zeit, schnell die Wäsche zu wechseln, ein wenig zu schlafen und die Füße hochzulegen. Doch schon am Dienstagmorgen um 6.30 Uhr saßen Mannschaft und Trainerteam wieder im Bus. Es ging nach Berlin. Von Tegel hob 11.40 Uhr der Flieger in Richtung Athen ab, von dort flogen die Pokalheldinnen mit einer kleinen Propellermaschine weiter auf die griechische Sonneninsel Santorin, wo an diesem Mittwoch (18.30 Uhr MEZ) das Hinspiel im Viertelfinale des europäischen Challenge Cups beim Erstligisten AO Thiras Santorini steigt.

Trotz der kurzen Pause nach dem hochemotionalen, kräftezehrenden Pokalfight von Mannheim wollen sich die Dresdnerinnen auch auf internationalem Parkett wieder gut schlagen und möglichst eine optimale Ausgangsposition fürs Rückspiel am 4. März in der heimischen Margon-Arena schaffen. „Klar, die Mädels waren am Morgen noch ein wenig müde und geschafft. Auch für mich waren die letzten Nächte kein Jungbrunnen“, gestand Trainer Alexander Waibl kurz vor der Abreise am Dienstag grinsend.

Schwierige Fokussierung

Natürlich seien alle mit ihren Gedanken noch bei diesem Erfolg. „Die Mädels sollen ihn ja auch genießen und deshalb ist es schon nicht so einfach, die Köpfe davon frei zu bekommen und sich auf die nächsten Aufgaben zu fokussieren“, weiß der 51-Jährige, der seinen Schützlingen aber zutraut, dass sie den Schalter jetzt wieder umlegen können. Schließlich geht es nach dem Gastspiel in Griechenland am Donnerstag zurück nach Hamburg und von dort in Richtung Mecklenburg, denn am Sonntag steht auch noch das brisante Ostderby beim Tabellenführer Schwerin auf dem Programm.

Doch zuerst muss sich das Team auf den Challenge Cup konzentrieren. „Santorini ist auf jeden Fall stärker einzuschätzen als unser letzter Gegner Bacau“, befindet Waibl, der während der Reise die Videos des Gegners etwas genauer studieren wollte. „Wie man gegen Schaffhausen sehen konnte, spielen sie sehr emotional und mit viel Temperament. Vor allem die physisch starke kubanische Linkshänderin Yaremis De La Caridad Mendaro auf der Diagonalen müssen wir in den Griff bekommen“, so der DSC-Coach, der einige griechische Nationalspielerinnen noch aus seiner Zeit als tschechischer Auswahlcoach kennt.

„Und dass Anika Brinkmann einen schnellen Arm hat, wissen wir ja schon lange“, fügt er an. Die 33-jährige deutsche Außenangreiferin, die einst ihre Karriere in Emlichheim startete, schmetterte schon bei vielen Bundesligisten wie Aachen, Erfurt, Suhl, Münster und Hamburg. Die Schwester von Ausnahme-Fußballer Ansgar Brinkmann, der auch für Dynamo einst die Töppen schnürte, stand bereits in der Saison 2015/16 in Diensten der Griechen. Nach der Geburt ihres Kindes spielte sie zuletzt aber nur in der 2. Bundesliga, kehrte jedoch vor dieser Saison nach Santorin zurück.