Volleyballerinnen des Dresdner SC wollen sich mit Sieg aus der Königsklasse verabschieden 

Dresden. Zwischen den beiden Bundesliga-Spielen gegen Erfurt (3:0) und Vilsbiburg (am Sonnabend) verabschieden sich die DSC-Volleyballerinnen am Dienstag vom internationalen Parkett. Am Abend bestreiten die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl in der heimischen Margon-Arena das letzte Gruppenspiel in der Champions League. Der deutsche Meister empfängt den ukrainischen Vertreter SC Prometey Dnipro (19 Uhr/ MDR-Livestream).

