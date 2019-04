Volleyballerinnen Radosova und Mrdak bleiben Dresdner SC treu

Dresden. Bei den DSC-Volleyballerinnen sind zwei weitere Personalien jetzt offiziell: Wie schon bekannt, verlängert Nikola Radosova ihren Vertrag um ein weiteres Jahr. Und auch Mittelblockerin Ivana Mrdak bleibt dem fünfmaligen deutschen Meister bis 2020 treu. Die slowakische Nationalspielerin Nikola Radosova, die sich am 27. Februar einen Muskel-Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen hatte und in der Endphase der Saison den Dresdnerinnen fehlte, will in ihrer zweiten Saison beim DSC wieder neu angreifen. „Nikola ist super athletisch und hat sich toll entwickelt. Auch wenn sie am Ende verletzungsbedingt nicht mehr eingreifen konnte, bekommt sie jetzt noch einmal die Chance zu zeigen, was sie draufhat", erklärte Trainer Alexander Waibl.