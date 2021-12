Volleyballerinnen vom Dresdner SC möchten in Potsdam ins Pokalfinale einziehen

Dresden. Den Supercup haben die DSC-Volleyballerinnen in dieser Saison schon gewonnen. Jetzt ist der Deutsche Meister nur noch zwei Siege vom nächsten Titel entfernt. An diesem Sonnabend könnten die Schützlinge von Trainer Alexander Waibl zumindest den ersten Schritt auf diesem Weg gehen. Die Dresdnerinnen kämpfen im Pokal-Halbfinale beim SC Potsdam (19 Uhr) um den Einzug ins Finale am 6. März in Mannheim. Anzeige

Seit 2016 stand Waibl mit seiner Mannschaft dreimal in Folge in den geraden Jahren in der SAP Arena im Endspiel – und gewann auch jedes Mal die Trophäe. Doch die Aufgabe, den vierten Coup zu landen und zum insgesamt neunten Mal in der Vereinshistorie ein Finale zu erreichen, ist eine sehr schwere, denn auch Vorjahresfinalist Potsdam hat sich die erneute Finalteilnahme auf die Fahnen geschrieben. Und nach der 1:3-Heimniederlage des DSC gegen die Schützlinge von Guillermo Hernandez Ende Oktober in der Bundesliga gehen die Gastgeberinnen auch leicht favorisiert in dieses Duell.

Das sieht auch DSC-Kapitän Jennifer Janiska so, doch zugleich powert die 27-jährige Nationalspielerin: „Wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben im Supercup und auch im Viertelfinale beim 3:2 gegen Suhl gezeigt, dass wir eine Mannschaft mit starken Charakteren sind. Wir wollen in unserer Entwicklung in Potsdam den nächsten Schritt gehen.“