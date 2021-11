Volleyballerinnen vom Dresdner SC müssen im Pokal-Viertelfinale nach Suhl

Dresden. Die Frauen des Dresdner SC haben für das Viertelfinale im deutschen Volleyball-Pokal ein schweres Los bekommen. Der deutsche Meister muss im Ostderby beim VfB Suhl antreten. Das ergab die Auslosung am Montag in Berlin. Gespielt wird am 27. November. Beide Teams standen sich erst kürzlich in der Suhler Wolfsgrube im Bundesliga-Punktspiel gegenüber. Dabei behielten die Gäste aus Dresden in einem engen Spiel nur hauchdünn mit 3:2 die Oberhand.

