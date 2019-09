Volleyballerinnen vom Dresdner SC reisen am Donnerstag nach Polen

Dresden. Lächeln für die Fotografen hieß es am Mittwochnachmittag für die DSC-Volleyballerinnen. Nachdem das Team am späten Sonntagabend aus Trainingslager in Maribor zurückgekehrt war, stand das traditionelle Mannschaftsfoto-Shooting in der heimischen Margon-Arena auf dem Plan. Für die zahlreichen Aufnahmen in unterschiedlichen Outfits war Geduld gefragt. Wie gewohnt entledigten sich die DSC-Damen dieser Aufgaben souverän und auch mit viel Spaß.

Trainer Alexander Waibl zeigte sich nach den intensiven Trainingstagen in Slowenien ebenfalls gut gelaunt. „Es war anstrengend, aber die Mädels haben alle super mitgezogen. Wir konnten schon an vielen wichtigen Inhalten arbeiten, besonders natürlich an der Abstimmung von Zuspiel und Angriff und der Organisation der Block-Feldabwehr“, erläuterte der Coach, der in Maribor erstmals die komplette Mannschaft zur Verfügung hatte. Bei einem Teamabend konnten sich seine Spielerinnen zudem noch besser kennenlernen. „Wir haben auch einige Wettspielchen gemacht, die haben am Ende wir Trainer gewonnen“, verriet der Coach grinsend.

Auf dem Parkett aber waren seine Damen dann erfolgreich, gewannen die beiden inoffiziellen Testspiele gegen Teams aus Zagreb (6:0) und Maribor (2:0) jeweils ohne Satzverlust. In sehr guter Verfassung seien die beiden deutschen Nationalspielerinnen Camilla Weitzel und Lena Stigrot von der EM zurückgekehrt. „Sie haben beide mit unterschiedlichen Spielanteilen bei der Auswahl einen sehr guten Job gemacht“, lobte er.

Am Mittwoch allerdings fehlte aber inzwischen wieder Zuspiel-Neuzugang Brie O´Reilly, die schon am Sonntag zurück nach Kanada zur Nationalmannschaft ihres Landes flog. Sie nimmt mit ihrem Team an der NORCECA-Meisterschaft in Puerto Rico teil und steht erst nach den beiden ersten Punktspielen gegen Potsdam und in Stuttgart dem DSC zur Verfügung. „Aber es war sehr gut, dass sie schon das Umfeld und auch die Mannschaft kennengelernt hat“, so Waibl. Ihren Platz wird in den nächsten Wochen erst einmal VCO-Youngster Sarah Straube einnehmen.

Für die DSC-Damen steht bereits an diesem Donnerstag die nächste Reise an. Es geht ins polnische Szamotuly, wo die Dresdnerinnen am AMICA Cup teilnehmen. Dort treffen sie nicht nur auf die polnischen Erstligisten ŁKS Commercecon Łódź und Chemik Police, sondern auch auf den deutschen Meister Allianz MTV Stuttgart. Gespielt wird bis zum Sonntag nach dem Modus „Jeder gegen jeden“. Das dürfte für die DSC-Damen die erste wirkliche Standortbestimmung werden.

