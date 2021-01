Volleyballerinnen vom Dresdner SC verpassen das Halbfinale im CEV-Pokal

Istanbuld/Dresden. Trotz einer starken Leistung hat es für die DSC-Volleyballerinnen im CEV-Cup nicht für den Einzug ins Halbfinale gereicht. Das Team von Trainer Alexander Waibl verlor das Viertelfinalspiel beim türkischen Vertreter Galatasaray HDI Istanbul mit 1:3 (22:25, 25:16, 23:25, 23:25) und schied damit aus dem europäischen Wettbewerb nach nur einem Auftritt aus. Dennoch verkaufte sich der fünfmalige deutsche Meister beim Tabellensechsten der türkischen Liga sehr gut. „Wir sind alle sehr enttäuscht, weil wir für eine überragende Leistungnicht belohnt wurden. Mir ist rätselhaft, warum das vorhandene Challenge System abgebaut wurde. Spekulationen darüber möchte ich mir an dieser Stelle aber nicht erlauben“, erklärte Alexander Waibl mit einer unterschwelligen Kritik nach der Partie. Normalerweise sorgt bei den Spielen auf europäischem Parkett das Challenge System dafür, dass strittige Szenen noch einmal begutachtet werden können. So wurde gerade in der entscheidenden Schlussphase des Spiels beim Stand von 23:22 für Istanbul ein Ball der Gastgeberinnen, der deutlich außerhalb war, gut gegeben. Damit schlug Galatasaray zum Matchball auf.

