"Völliger Wahnsinn": Nagelsmann ärgert sich über Bayern-Pleite, Müller schimpft

"Niederlagen sind nie schön. Ich finde, dass wir es in Anbetracht der Situation gerade die ersten 25 Minuten sehr gut gemacht haben", lobte der Coach seine Rumpf-Elf bei DAZN. "Da müssen wir eigentlich höher führen." Doch dann ließ der Tabellenführer kurz vor der Halbzeit nach . Nach einer Flanke des starken Stefan Lainer schafften es die Bayern nicht, Breel Embolo vom Pass auf Florian Neuhaus abzuhalten, der per Volley zum Ausgleich traf. Nagelsmann sauer: "Das 1:1, das wir dann kriegen, ist völliger Wahnsinn. Ich weiß nicht, warum wir das so verteidigen. Unfassbar schwache Flanke eigentlich, die wir sehr leicht klären können" , regte sich der Trainer auf. Nur gut vier Minuten später gewann der 1,75 Meter große Lainer nach einer Ecke das entscheidende Kopfballduell gegen Benjamin Pavard und überwand Sven Ulreich, der den mit Corona infizierten Manuel Neuer ersetzte, erneut. Das Spiel war nach dem Führungstreffer durch Robert Lewandowski plötzlich gedreht.

Der FC Bayern hat den Start ins neue Jahr vergeigt. Mit corona-geplagter Not-Elf setzte es für Robert Lewandowski und Co. eine Heim-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Der SPORTBUZZER hat die Leistung der Bayern-Stars in Noten bewertet. ©

Müller über Gladbach-Sieg: "Verdient war es, glaube ich, nicht"

Und die personell so stark geschwächten Bayern konnten die Niederlage trotz guter Chancen, die nicht mehr konsequent genutzt wurden nicht mehr verhindern. "Wir haben eine Konstellation gehabt, die ist bekannt gewesen", sagte Thomas Müller bei DAZN. "Wir haben aber trotzdem immer noch sehr viel Qualität auf dem Platz gehabt. Da darf es uns nicht passieren, dass wir so viele Ballverluste vor dem letzten Drittel haben. Trotzdem haben wir sehr viele Torchancen herausgespielt." Die Niederlage sei "bitter", stellte der Nationalspieler fest. Bei Sat1 ergänzte Müller, dass die Bemühungen in der zweiten Halbzeit einfach nicht genügt hätten: "Wir haben es in der zweiten Halbzeit versucht zu drehen. Wir machen es nicht schlecht, aber nicht gut genug um konkurrenzfähig zu sein."