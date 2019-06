Vom Absteiger zum Meister: Wechselt Albornoz nach Uruguay?

Der Manager des Rekordmeisters und dreimaligen Weltpokalsiegers Carlos „Tio“ Sanchez erklärte der Zeitung „La Cuarta“ zu den Bemühungen um den 28-Jährigen: „Es stimmt, der Name Miiko Albornoz ist einer der zwei oder drei, mit denen wir uns für diese Position beschäftigen. Wir verfolgen seinen Weg schon seit einiger Zeit. Unser Team verstärkt sich für die zweite Jahreshälfte, aber wir haben noch Zeit, die Verstärkung einzustellen, die wir für unser Projekt benötigen.“

Hannover 96 steckt im Transferstau. Auf fast jeder Position blockieren Profis mit guten Verträgen und Gehältern den Weg für Neues. Jonathas ist als Topverdiener auch in der 2. Liga noch Gehaltsmillionär. Das Gleiche gilt für Genki Haraguchi. Beide enttäuschten in Hannover, deshalb gibt es auch keine Interessenten, die ansatzweise zahlen würden, was die Spieler früher wert waren. Aber in die linke 96-Außenbahn kommt endlich Bewegung. Der Klub Penarol Montevideo aus Uruguay bestätigte sein In­te­res­se an Miiko Albornoz.

Ostrzolek vs. Albornoz: Was der eine hat, fehlt dem anderen

Das Penarol-Projekt heißt: Meisterschaft. Nach der Hinrunde liegt der Traditionsklub auf Platz eins. Der linke Verteidiger Lucas Hernandez wird zum 1. Juli zu Atletico Mineiro nach Brasilien wechseln. Albornoz soll sein Nachfolger werden. Vom Absteiger Hannover zum Meister Penarol? Das kann reizvoll sein für den linken 96-Verteidiger, der sich in Hannover defensiv so oft selbst im Wege stand und seine Stärken meistens in der Offensive zeigte.

Matthias Ostrzolek (29) spielt auf derselben Position und ist das Gegenteil von Albornoz: offensiv wirkungslos, defensiv stabil – wenn er nicht in Sprintduelle muss wie am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den Düsseldorfer Benito Raman. Die Trainer André Breitenreiter und Thomas Doll konnten je nach Ge­schmack und Gegner entscheiden: Setzen sie auf den Offensiven (Albornoz) oder den Defensiven (Ostrzolek) oder auf beide? Was der eine hat, fehlt dem anderen und umgekehrt. Nur richtig schnell ist keiner von beiden. Hier braucht 96 für die neue Marschroute (Tempo!) eine neue, komplette Lösung.