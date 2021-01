Vom Auto angefahren: Mehrere Radprofis vom Team Bora-hansgrohe verletzt - Schachmann im Hotel

Mehrere Fahrer des deutschen Rad-Rennstalls Bora-hansgrohe haben sich nach Teamangaben bei einem Trainingsunfall mit einem Auto Verletzungen zugezogen. Die deutschen Rüdiger Selig (31) und Andreas Schillinger (37) sowie Wilco Kelderman (29) seien anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das Team am Samstag auf Twitter mit.

Sie seien bei Bewusstsein gewesen. Selig und Kelderman hatten nach Teamangaben jeweils eine Gehirnerschütterung, bei Schillinger standen die abschließenden Untersuchungen noch aus. Weitere Angaben zum Hergang gab es zunächst nicht. Das Team hielt sich zuletzt zu einem Trainingslager am italienischen Gardasee auf.

Wie cyclingnews berichtet, waren insgesamt sieben Fahrer dabei. Maximilian Schachmann, Marcus Burghardt, Anton Palzer, und Michael Schwarzman wurden aber demnach nicht verletzt und konnten ins Hotel zurückkehren. Noch am vergangenen Sonntag scherzte Schachmann, dass er darauf hoffen würde, dass ihn keine Frau mit dem Auto anfahren würde und er so seine Vorbereitung ohne Probleme bestreiten könnte. Damit spielte er auf einen Vorfall aus dem Vorjahr an, als er sich bei einem Unfall verletzte.