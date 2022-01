Vom Booster gebremst: Darum legt Wolfsburgs Sprint-Ass Deniz Almas mit Top-Event los

Almas über 2021: "In der Hallensaison hat die Psyche nicht mitgespielt, draußen machte dann der Fuß Probleme." Am Ende durfte er als starker Staffelläufer mit zu den Spielen in Japan, auch weil sein VfL-Klubkamerad und Leipziger Trainingsgruppen-Gefährte Niels Giese wegen schwerer Verletzung Olympia absagen musste. Deutschland erreichte das Finale, wurde Sechster in respektabler Zeit.

Die Konkurrenz beim ISTAF ist enorm. Nicht nur durch Jacobs, den Olympiasieger. Aus dem deutschen Lager sind es unter anderem noch Kevin Kranz, Vize-Hallen-Europameister im Sprint, und Marvin Schulte, amtierender deutscher Meister über 100 Meter und Trainingskollege von Almas in Leipzig. "Es sind viele am Start, die eine tiefe 6,60 über die 60 Meter laufen können", meint Almas. Zu denen zählt auch er - nach einem schwierigen Jahr, dass noch einen versöhnlichen Abschluss fand.

Booster bedeutet übersetzt Antreiber, die Booster-Impfung, die er jüngst bekam, bremste ihn aber aus. Nebenwirkungen. "Der Lymphstrang auf der linken Seite machte Probleme, die Trainingswoche entfiel. Eigentlich wollte ich am Wochenende beim Meeting in Chemnitz starten. Es ist schöner, schon mal einen Wettkampf gemacht zu haben, bevor man in so eine Top-Veranstaltung geht", sagt Almas. "Das ISTAF ist schon eine Hausnummer. Da ist dann ein Marcell Jacobs dabei, der geht richtig ab, da gilt es dann ruhig zu bleiben, nicht zu forcieren und dadurch fest zu werden."

Am 4. Februar wird es wieder ernst für Deniz Almas den deutschen Freiluftmeister von 2020 über 100 Meter: erster Wettkampf im Jahr nach Olympia. Gleich ein richtiges Brett. ISTAF in Berlin. Der Einstieg war aber eigentlich anders geplant, "jetzt wird es eben einer aus der kalten Hose", sagt Almas.

Almas wirkt trotz der Booster-Ausbremsung dieser Tage locker und angriffslustig. Nicht ohne Grund. Zum einen will er sich selbst nicht mehr so viel Druck machen, denn damit stand er sich manchmal selbst im Weg. Zum anderen nahm er sich möglichen Erwartungsdruck von außen nach Superzeit und Überraschungstitel 2020 auch zu sehr zu Herzen. Das eine hat er selbst im Griff, das andere ist jetzt nicht da. "Jetzt bin ich wieder in der Verfolgerrolle, das ist nicht schlecht", meint der gebürtige Schwarzwälder.

Gesetzt ist er für das ISTAF Indoor am 20. Februar in Düsseldorf, ein Höhepunkt wird die Hallen-DM eine Woche später in Leipzig. Ein Heimspiel für ihn. Und: "Vielleicht gibt es noch Zusagen für den einen oder anderen internationalen Wettkampf." Die Hallensaison ist nicht unbedeutend, auch hier geht es darum, Form zu zeigen, Weltranglistenpunkte zu sammeln, ein paar Prämien zu verdienen. Hingearbeitet wird aber auf den Saison-Höhepunkt. Und das ist in diesem Jahr die Heim-Europameisterschaft in München. "Weil es eben zu Hause ist, ist das wichtiger als die WM", meint Almas.

Fernziel: Die Olympischen Spielen 2024. Der richtige Qualifikationszeitraum beginnt erst 2023. "Insofern", so der Sprinter, "ist dieses Jahr schon was anderes als die letzten. Ich kann lockerer rausgehen, Spaß haben." Natürlich muss er mit Blick auf Olympia schnell sein, schneller werden als er mit seiner Bestzeit von 10,08 sowieso schon ist. Aber das ist kein Druck, "denn schneller rennen, das will ein Sprinter immer".