Vom Fan-Protest zum Pokalfinale – RB Leipzigs zweite Saisonhälfte im Rückblick

Am Wochenende ist für RB Leipzig eine überaus erfolgreiche Saison zu Ende gegangen. Neben dem Einzug ins Finale des DFB-Pokals sorgten eine starke Auswärts-Serie und die vorzeitige Qualifikation zur Champions League für Freude bei den Bullen-Fans. International lief hingegen einiges schief. Zeit, auf die zweite Saisonhälfte zurückzublicken.

In der Winterpause durfte Trainer Ralf Rangnick drei Neuzugänge begrüßen. Während sich Tyler Adams von den New York Red Bulls schnell zurechtfand und sich mit starken Auftritten in die Herzen der Bullenfans spielte, mussten sich Amadou Haidara von Red Bull Salzburg und Leihspieler Emile Smith Rowe vom FC Arsenal gedulden. Beide waren bei ihrer Ankunft noch verletzt und schufteten lange für das Comeback. Fest stand ebenfalls bereits im Winter, dass Salzburgs Mittelfeldtalent Hannes Wolf im Sommer 2019 an die Pleiße wechseln wird.

DURCHKLICKEN: Das war RB Leipzigs Saison 2018/19

Werner-Wechsel wird zum Dauerthema

Unklar und das auch bis heutigen Tage blieb hingegen die Zukunft von Stürmer-Star Timo Werner. Seit Monaten versucht RB mit dem Nationalspieler seinen bis 2020 laufenden Vertrag zu verlängern, doch der Angreifer ziert sich und brachte im Winter selbst den FC Bayern als möglichen neuen Verein ins Spiel. Der deutsche Rekordmeister soll zumindest interessiert sein. Die RB-Spitze vertagte das Thema auf das Ende der Saison, betonte aber immer wieder, dass man mit Werner nicht in ein letztes Vertragsjahr gehen wolle, um einen ablösefreien Wechsel im Sommer 2020 zu vermeiden.

Derweil entschieden sich die Leipziger wegen der kurzen Winterpause gegen ein Trainingslager in wärmeren Gefilden und bereitete sich stattdessen am heimischen Cottagweg auf die neue Saison vor. Die begann mit einem Topspiel. Gegen Tabellenführer Borussia Dortmund zeigten die Roten Bullen wie schon in der Hinrunde eine starke Leistung und verloren am Ende denkbar knapp durch ein Traumtor von Axel Witsel mit 0:1.

DURCHKLICKEN: Gehen oder bleiben? Die Wechselwahrscheinlichkeiten der RB-Kicker

Poulsen treffsicher, Forsberg mit starker Rückkehr

Es sollte für eine lange Zeit die letzte Pflichtspiel-Niederlage bleiben. Wettbewerbsübergreifend gelang es 18 Partien lang keiner Mannschaft, die Roten Bullen zu schlagen. Auswärts – in der Hinrunde noch eine große Schwäche – gab es von Jahresbeginn an neun Siege in Folge, darunter ein spektakuläres 4:2 bei Bayer Leverkusen nach zweimaligem Rückstand.

Neben Yussuf Poulsen, der sich zwischenzeitlich mit seiner Treffsicherheit zu Leipzigs wichtigstem Stürmer aufschwang und Keeper Peter Gulacsi, der mit Weltklasse-Paraden eine weiße Weste nach der anderen einsammelte, wurde auch Emil Forsberg in dieser Phase der Saison wieder zu einem entscheidenden Faktor. Große Teile der Hinrunde hatte der Mittelfeldstar mit einer langwierigen Leistenverletzung verpasst. Nach durchwachsenen Aufritten zum Rückrundenstart, näherte sich der Schwede seiner Bestform an.

DURCHKLICKEN: Das sind RB Leipzigs Zu- und Abgänge

Ärger mit den Fans und Pokaldurchmarsch

Während RB nun sportlich richtig Fahrt aufgenommen hatte, machten die Fans der Roten Bullen Anfang Februar ihrem Ärger Luft. Anstoß für verschiedene Protestaktionen in und um die Red-Bull-Arena waren unter anderem der kurzfristige Abschied von Fanbetreuer Timm Merten und Stadionverbote nach einem Einsatz von Pyro-Technik bei einem Spiel der RB-Frauenmannschaft gegen Roter Stern Leipzig. Unter anderem forderten die Anhänger bessere Fanbetreuung und mehr Mitspracherecht. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff lud die Fans daraufhin zu einem Krisentreffen ein und konnte die Wogen vorerst glätten. So kündigte er beispielsweise eine Aufstockung der Fanbetreuung und mehr Stehplätze im Stadion an.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Pokalduell RB Leipzig - Bayern München (0:3)

Pokalfinale gegen den FC Bayern München

Das Highlight der Saison erlebten Spieler, Fans und Verantwortliche am 25. Mai. In Berlin bestritt RB erstmals in der Vereinsgeschichte ein Pokal-Finale. Die 24.000 verfügbaren Tickets für das Endspiel waren binnen drei Stunden ausverkauft. Im Duell mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München zieht Rangnicks Mannschaft nach einer bärenstarken Leistung mit 0:3 den Kürzeren. Die Anhänger feierten ihr Team dennoch im Olympiastadion und einen Tag später auf der Festwiese vor der Red-Bull-Arena für eine überragende Saison.

DURCHKLICKEN: Bilder vom Saisonabschlussfest auf der Festwiese

