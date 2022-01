Vom FC Bayern: Oliver Bastista Meier wechselt zu Dynamo Dresden

Dresden. Dynamo Dresden verstärkt sich für die Rückrunde der 2. Bundesliga : Offensivspieler Oliver Batista Meier kommt vom FC Bayern München. Der 20-Jährige unterschreibt bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis Juni 2025 und stößt bereits am Montag zum Team.

Der Deutsch-Brasilianer freut sich auf die neue Herausforderung: „Über meinen Wechsel zu Dynamo Dresden und in die 2. Bundesliga bin ich sehr froh. Diese Chance gehe ich mit großem Ehrgeiz und viel Vorfreude an, bei der SGD möchte ich meine nächsten Schritte im Profifußball machen. Ich bin schon sehr gespannt auf die ersten Trainingseinheiten und meine neuen Teamkollegen. Auch habe ich viel über die besondere Kulisse bei den Spielen in Dresden gehört und hoffe, dass die Fans bald wieder im Stadion dabei sein dürfen.“