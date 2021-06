Vom Fitnesstrainer zum Guru: Leipziger Pilates-Meister Güther arbeitet an der Zukunft

Auf den Spuren von Joseph Hubertus Pilates

Fortbildungen in halb Europa hat der Pilates-Lehrer bereits angeboten und eine dreistellige Anzahl an Trainerinnen und Trainern selber ausgebildet. „Aus Mangel an Arbeitskräften“, wie es Robert Güther humorvoll beschreibt. Der 41-Jährige ist seit rund 20 Jahren ein Teil der Fitnessbewegung, die sich auf funktionelles Matten-Training und traditionelle Geräte konzentriert. Mechanische Apparate, die Joseph Hubertus Pilates vor bald einem Jahrhundert entwickelte. Aus Metall-Federn und Holz baute der Hamburger seine ersten Prototypen und entwickelte Trainingsmethoden, die heute das klassische Pilates ausmachen. Genau diese Techniken unterrichtet Güther nun in seinem Pilates-Zentrum, erweitert um einige moderne Variationen und hochwertige Trainingsgeräte aus Metall statt Holz. Gelernt hat er diese bei einer der fünf Schülerinnen von Pilates in den USA, ein Zertifikat als „Pilates-Meister der zweiten Generation“ schmückt sein Studio.