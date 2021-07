Vom Flughafen in die Formel 1? Talent Patrick Piwowarksi hat große Ziele

In dem schwarzen Rennanzug muss es bei 30 Grad am Sonntag auf dem Flughafen-Gelände, wo kaum ein Baum Schatten spendet, für Patrick Piwowarksi warm gewesen sein. Die heiß gelaufenen Motoren der Karts ließen die Luft vor Wärme flimmern. Aber das kennt er schon.

Fahren gegen die Uhr

Beim Kartslalom starten die Sportler nacheinander und fahren einzig gegen die Uhr. In der Hoffnung, eine gute Zeit aufzustellen und genug Punkte zu sammeln, um an diesem Tag einen Pokal mitzunehmen und Punkte für die Qualifikation zur Niedersachsen- und Sachsen-Anhalt-Meisterschaft, die Stadtmeisterschaft und den Mittelweserpokal zu sammeln.

In Niedersachsen war es der erste Kartslalom seit 2019, die Saison 2020 konnte nicht stattfinden. Die Veranstaltung fand unter strengen Corona-Regeln und höchsten Sicherheitsbedingungen statt. Normalerweise übt hier auf dem Gelände am Flughafen die Polizei für Einsätze. Kartslalom gibt es hier nur einmal die Woche, jeden Samstag haben die Jugendlichen Training. Die haben mit der Polizei aber nichts zutun. Zur Gründungszeit vor 90 Jahren bestand der Klub aus Polizisten, heute sind es vor allem private Mitglieder, die in Hannover Kart fahren wollen, denn einen anderen Klub gibt es in der Stadt nicht.

Auf dem Weg in die Formel 1?

Patrick ist in seiner Klasse des Jahrgangs 2008 und 2009 auf den ersten Platz gerast. „Als Nächstes will ich in die Formel 4 und dann in die Formel 1“, sagte der ambitionierte Junge. Dafür trainiert er fleißig. Fast jedes Wochenende geht es nach Oschersleben oder Bayern, „da sind die besten Bahnen“, erklärte der kleine Profi. Und dann sind da noch die Rennen. „Meistens gehe ich freitags nicht in die Schule, weil wir schon donnerstags losfahren.“ Das alles funktioniert nur dank der Unterstützung seines Vaters, der hochkonzentriert an der Bahn stand und seinen anderen Sohn Damian (10) anfeuert – für ein Interview keine Zeit.

Alex Kovacevic (50) feuerte seinen Sohn Julian (12) an. Auch er unterstützt das Hobby seines Sohnes, der bereits auf der Rundstrecke fährt. Und der Papa ist jedes Wochenende mit ihm unterwegs. Die Leidenschaft verbindet Vater und Sohn. „Ich bin Fahrzeugmeister und leite eine Werkstatt, die Liebe für Motoren hat er also von mir.“ Und Julian hat seinen eigenen Mechaniker im Haus, praktisch. Er fuhr in derselben Klasse wie Patrick auf den 16. Platz von 29. Weil er eine Pylone umgefahren hat, gab es Punktabzug.