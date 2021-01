Vom Fußballplatz auf den Maskenmarkt: Lok Leipzigs Schinke sattelt im Lockdown um

Leipzig. Paul Schinke spielt seine sechste Saison für den 1. FC Lok Leipzig, kann sich auch außerhalb des Grüns eine Mitarbeit bei den Blau-Gelben vorstellen. Eine unternehmerische Laufbahn hat der 29-jährige Lok-Kapitän schon eingeschlagen. Schinke spricht im SPORTBUZZER-Interview über pubertäre Anwandlungen in seinen RB-Zeiten (2010 bis 2015), Reife durch Frau und Kind, seinen Handy-Reparaturdienst mobileDoc., sein Tun am medizinischen Masken-Markt und einen Werksverkauf von FFP2-Masken (Filtering-Face-Piece) am Donnerstag in Wachau (Gartenallee 6). Stückpreis: 99 Cent. Während des Interviews summt Schinkes Handy unentwegt. „Ich bin im 24/7-Modus unterwegs“, sagt Schinke. Er sagt auch, dass der Masken-Markt ein „Schweinemarkt“ ist, auf dem Angebot und Nachfrage nicht immer auf seriöse Weise zueinander finden. Anzeige

Dass eine Mannschaft Sie eines Tages zum Kapitän wählt, hätte man sich früher nicht vorstellen können. Was ist beim jungen Paul Schinke falsch gelaufen und läuft jetzt besser? Der Paul mit 17, 18, 19 hatte Flausen im Kopf, sich zu sehr auf sein Talent verlassen und übersehen, dass Qualität von Qual kommt.

Führte dazu, dass Sie bei RB Leipzig unter Peter Pacult freudlos um den Platz joggen mussten, während die anderen freudvoll mit Ball trainiert haben. Ja, und Alexander Zorniger hat mich dann komplett rasiert. Und dann kickte ich in der zweiten Mannschaft von RB. Wenn ich damals den Kopf von heute gehabt hätte, hätte ich mir zumindest den Traum von der dritten Liga erfüllt. Seit ich verheiratet und Papa bin, hat sich Vieles verändert. Ich trage jetzt gerne Verantwortung.

Den Drittliga-Traum könnten Sie sich mit Lok erfüllen. Die dritte Liga sollte mit dem 1. FC Lok perspektivisch und auf gesunde Weise machbar sein. Ich will dem Verein dabei helfen - mit Rat und Tat. Ich will noch vier, fünf Jahre spielen und währenddessen anderweitig anpacken. Mit meinem Netzwerk, mit potenziellen Unterstützern für den Verein. Wenn ich über mein Geschäft spreche, bringe ich immer auch Lok mit ins Spiel. Und ich meine dabei nicht nur die Kunden in meiner Handy-Sparte, sondern auch und vor allem meine Kontakte, die auf dem medizinischen Markt entstanden sind.

Sie haben die SKS German Medical Industry GmbH gegründet, handeln mit Masken. Das tun viele, auch halbseidene Marktteilnehmer, Herr Schinke. Der Maskenmarkt ist ein Schweinemarkt, da sind viele Glücksritter unterwegs. Die erzählen dir, dass sie Zugriff auf Millionen zertifizierter Masken zum Superpreis haben und können dann weder fristgemäß noch in der versprochenen Qualität und schon gar nicht zu den verabredeten Konditionen liefern. Der Spruch mit „Gier frisst Hirn“ könnte für den Masken-Markt erfunden worden sein.

Was machen und können Sie besser? Ich war schon bei der ersten Welle im Geschäft, bin da böse auf die Schnauze gefallen. Ich war zu spät dran, hatte kein funktionierendes Netzwerk, habe Lehrgeld bezahlt.

Dann hat die FFP2-Maske deutschlandweit Karriere gemacht und Sie zurück ins Business geholt. Was ist jetzt anders als bei Ihrem ersten Anlauf? Kann man zwischen erster und zweiter Welle von einer Marktbereinigung sprechen? Porentief rein ist er nicht, aber es hat sich schon ein Stück weit die Spreu vom Weizen getrennt. Ich bin jetzt Importeur, führe die Produkte direkt aus China ein. Ohne Zwischenhändler, Vermittler, ewige Diskussionen und Zeitverlust. In den verlangten Mengen, Qualitäten und Fristen. Sichere Lieferketten sind in Zeiten wie diesen gefragt. Das spricht sich rum, hilft beim Netzwerken.

Wer waren Ihre ersten Kunden?

Die Apotheken. Ich habe weit über 150 Apotheken in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin zusammen mit meinem Vater persönlich beliefert. Das bayerische Kultusministerium hat übrigens auch 20.000 Masken bestellt.

Die Apotheken bekommen vom Bund bzw. den Krankenkassen pauschal sechs Euro pro Maske, die gratis an Risikopatienten ausgegeben wird. Sie verkaufen eine FFP2-Maske für weniger als einen Euro. Da bleibt einiges hängen. Das ist so. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass die Regelung mit den Gratis-Masken für Risikopatienten gedeckelt ist. Drei Gratis-Masken pro Person, außerdem ist die Anzahl derer, die in den Genuss der Gratis-Masken kommen, begrenzt. Das hängt vom Kundenstamm und der Kundenstruktur der Apotheke, von Verschreibungen et cetera ab.

Haben Sie sich in den vergangenen Wochen eine goldene Nase verdient? Wir haben gut verdient, ohne die Not auszunutzen und Wucher-Preise zu nehmen.

Der Run auf Masken wird - so Gott und der Impfstoff wollen - irgendwann abebben. Wie füllen Sie dann Ihre German Medical Industries mit Leben und Umsatz? Masken werden weiterhin gebraucht. Nicht in diesen Mengen, aber immerhin. Wir sind gerade dabei, große Kontingente zertifizierter Nitril-Schutzhandschuhe aus Vietnam zu beschaffen. Auch hier geht es um beständige Lieferketten.