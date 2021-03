Vom Gelegenheitssportler zum Europameister: Thomas Ruminski "war immer schon der Typ All-in"

"Ich war schon immer der Typ All-in"

Am Rheinufer entlang, denn damals wohnte das Paar vorübergehend in Köln. Das Laufen wurde für den früheren Wasserballer der SG Misburg, der es auch mit Handball und Fußball mal probiert hatte, zur Passion. „Ich war immer schon der Typ All-in“, erklärt er. Ab und zu mal locker joggen? Nichts für den Global Marketing Manager eines amerikanischen Konzerns. Zu Spitzenzeiten habe er elfmal pro Woche trainiert.

Stadtbesichtigungen im Lauftempo

Und das neben zahlreichen Dienstreisen quer durch Europa. Ruminski unternahm einfach laufend Stadtbesichtigungen. Am liebsten in aller Herrgottsfrühe. Startzeit: meist um fünf Uhr! Egal, ob er nun gerade in Stockholm, Paris, Berlin oder Kopenhagen Termine hatte, noch vor dem ersten Meeting rannte er – gerne in Begleitung von Geschäftspartnern – durch die Metropolen dieser Welt.

Und profitierte dabei nicht nur körperlich, sondern lernte durch seine Ausflüge auch Land und Leute kennen. Welche Nationen kurz nach Sonnenaufgang noch schlafen (Ruminski nennt Spanien als ein Beispiel), und wo es schon recht geschäftig zugeht („In Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, beginnt der Tag schon sehr früh“). Gewissermaßen feuchtfröhlich wurde es in Turin, denn „da spülen sie frühmorgens immer die Straßen“, erzählt Ruminski.

Rückkehr in die Region Hannover

Im Rheinland ging er noch vereinslos an den Start; seitdem er Anfang der Neunzigerjahre in die Region Hannover zurückgekehrt ist, startet er für den SV Eintracht Hiddestorf. Den beabsichtigten Marathon brachte Ruminski fix über die Bühne, es folgten noch ein paar weitere.