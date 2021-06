Vom Greenkeeper zum Zweitligatorwart? Norman Quindt ist einer der Havelser Helden

Um den Rasen im Wilhelm-Langrehr-Stadion müssen sich erst einmal andere kümmern. In den vergangenen Monaten sorgte Torwart Norman Quindt zusammen mit Stürmer Kevin Schumacher als Greenkeeper dafür, dass der Halm auf den Plätzen des TSV Havelse steht. Doch nach den packenden Aufstiegsduellen ist für die Nummer eins des Drittligisten jetzt erst einmal Verschnaufen angesagt. Zeit, um zu realisieren, was sich da alles getan hat in den vergangenen eineinhalb Jahren, in denen der 24-Jährige vom Trainingsgast zum Profi wurde und so sein ganz persönliches Fußball-Märchen erlebte.

Unschöne Zeit bei Union Fürstenwalde

Seine Klasse zeigte Quindt, der mit einer Körpergröße von 1,84 Metern eher zu den kleineren Vertretern unter den Keepern zählt, auch im entscheidenden Duell um den Aufstieg in die 3. Liga gegen Schweinfurt. In beiden Spielen hielt er sein Tor sauber, mit zwei herausragenden Paraden im Rückspiel gleich zu Beginn der Partie hatte er großen Anteil am Erfolg. „Wenn man als Torwart in so wichtigen Spielen zweimal den Platz mit einer weißen Weste verlässt, dann geht einem das Herz auf. Ich bin einfach total stolz auf die Mannschaft und auf die Unterstützung der Fans. Wir haben das Ding gerockt und auch verdient gewonnen“, sagt der Schlussmann, der seinen Vertrag beim TSV, der auch für die 3. Liga gilt, im Februar bis 2022 verlängerte.

Vor seinem Trainingsbesuch in Havelse gehörte Quindt zum Aufgebot von Union Fürstenwalde, kam dort jedoch nicht zum Einsatz. An diese Zeit denkt Quindt, der in der Jugend beim TuS Hessisch Oldendorf kickte, nicht allzu gerne zurück. „Kaum war ich da, ging’s da drunter und drüber“, erzählt der Torhüter. Versprechen seien vom klammen Regionalligisten vor den Toren Berlins nicht eingehalten worden. „Die Sache endete damit, dass ich rechtliche Schritte eingelegt und mich aus meinem Vertrag herausgekämpft habe“, sagt der Havelser Torhüter. „Da habe ich viel Lehrgeld bezahlt.“

Quindt lobt den Zusammenhalt in Havelse

So richtig Fuß fassen konnte der 24-Jährige, der als B-Jugendlicher zu Hannover 96 kam, wo er bis zur U19 blieb, auch bei seinen Stationen SV Rödinghausen, TSG Neustrelitz und Sportfreunde Lotte nicht. Dafür fühlt er sich jetzt in Havelse umso wohler. „Ich bin dem Verein total dankbar, dass ich hier aufgenommen wurde, dass Klub und Trainer mich aus der Arbeitslosigkeit geholt haben. Nach einer Saison in die 3. Liga auszusteigen, das ist einfach ein Traum, damit habe ich niemals gerechnet“, sagt Quindt. Das Besondere an diesem Verein sei, „dass es hier sehr familiär ist, dass alle zusammenstehen. Vom Trainer über die Spieler bis zu den ehrenamtlichen Mitarbeitern kennt hier jeder jeden. Die Leute sind locker, es gibt hier viel Menschlichkeit. Das macht den TSV Havelse aus. Auch deswegen haben wir den Aufstieg in die 3. Liga geschafft.“

Gut möglich, dass es für Quindt sogar noch eine Etage höher in die 2. Bundesliga geht. Der 24-Jährige ist bei Hannover 96 als dritter Torwart im Gespräch, Trainer Zimmermann kennt seine Qualitäten ganz genau. Den Job als Greenkeeper wäre Quindt dann allerdings los.