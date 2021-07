Vom HSC in die 2. türkische Liga: Ilyas Bircan wechselt zu Menemenspor

Rechtsverteidiger Ilyas Bircan (21) wechselt vom HSC in die Türkei, schließt sich dort Zweitligist Menemenspor an. Der Klub wurde vergangene Saison Tabellen-15., ist in der westtürkischen Provinz Izmir zu Hause.

Der ehemalige deutsche U17-Nationalspieler Bircan spielte anderthalb Jahren an der Constantinstraße, in den beiden Viertliga-Saisons machte er 13 Spiele, schoss ein Tor und bereitete ein weiteres vor.