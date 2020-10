Vom Keller-Klub an die Spitze: 1. FC-Frauen sind stark in die Landesliga gestartet

Vom Kampf um den Klassenerhalt an die Tabellenspitze: Frauen-Landesligist 1. FC Wolfsburg hat eine beachtliche Entwicklung genommen und ist seit vier Spieltagen ungeschlagener Tabellenführer. Für Trainer Peter Kasny kommt der Sprung nicht von ungefähr: „Wir haben uns von Jahr zu Jahr weiterentwickelt.“ Man habe in der ersten Landesliga-Saison viel Lehrgeld gezahlt, aber aus den Fehlern gelernt: „Wir konnten viel aus der vergangenen Saison mitnehmen.“

Aufgrund von Ausfällen war musste der Coach zum Beispiel immer wieder seine Elf umbauen. Veränderte Taktiken und Umstellungen „beeinflussen das Spiel schon. Jetzt haben wir einen sehr ausgeglichenen und gestärkten Kader und waren die bisherigen Spiele immer gut besetzt.“ Mit Innenverteidigerin Michaela Mörtzsch und Torfrau Laura Engler kehrten dazu zwei Schlüsselspielerinnen zurück. „Michaela verfügt über eine enorme Erfahrung und strahlt viel Ruhe am Ball aus. Laura ist überdurchschnittlich gut für die Liga. Das sind zwei große Stützen, das gibt uns großen Rückhalt“, freut sich der Coach.

Der richtige Mix im Team

Die Mischung macht's: „Wir haben einen gesunden Schnitt im Team, von 16 bis 30 Jahren ist alles dabei.“ Jill-Lina Lange, 2003er-Jahrgang, ist einer der jungen Neuzugänge und mit vier Treffern Top-Torschützin im Team. „Sie bringt richtig Energie mit rein und hat eine gewisse Bolzplatz-Mentalität“, so Kasny, der betont: „Sie geht auch schon voran und übernimmt Verantwortung auf dem Platz.“

Das zeigte sich vor allem beim vergangenen 1:0-Erfolg gegen SG RSV/Sickte/Hötzum (siehe unten). Für die spielerische Entwicklung „war es schon wichtig, dass wir uns verjüngt haben. Wir glänzen in der Verteidigung mit Erfahrung und haben vorne drin vermehrt unsere jungen Spielerinnen, die hungrig und mutig sind.“ Und so ist es auch keine Überraschung, dass man in Wolfsburg die derzeitige Tabellenführung nicht überbewertet. „Der ältere Kern weiß schon, dass das eine Momentaufnahme ist und wir weiter Gas geben müssen. Die Jungen sind vielleicht ein bisschen euphorischer, werden aber gut im Zaun gehalten.“ Bescheidenheit sei wichtig, findet Kasny. „Wir hatten mit unserem Auftaktprogramm etwas Glück. Unser Ziel bleibt weiterhin der Klassenerhalt. Wenn wir den von den Punkten her geschafft haben, können wir uns gegebenenfalls höhere Ziele setzen.“

Die Wolfsburgerinnen sind in der Landesliga angekommen. Kasny lobt: „Wir sind stärker geworden und können spielerisch mithalten. Wir sind durchaus in der Lage, auch die vermeintlich Großen zu schlagen. Man wird mit uns rechnen müssen.“