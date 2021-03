Vom Korbjäger zum Korkjäger: Sebastian Schmidtke hat sich seinen Lebenstraum erfüllt

Für Sebastian Schmidtke ist es schon vor vielen Jahren klar gewesen. „Irgendwann habe ich mein eigenes Weingut“, sagte der frühere Basketballer und Trainer der SG 05 Ronnenberg zu Beginn der 2010er-Jahre. „So manche haben mich damals nicht ernst genommen“, erinnert er sich heute. Denn dieses „irgendwann“ ist jetzt. Seit zweieinhalb Jahren ist Schmidtke Mitbesitzer des Weingutes Josef Milz im 1000-Seelen-Ort Trittenheim an der Mosel. Im vergangenen Jahr feierte das Weingut, das seit ­16 Generationen im Familienbesitz ist, sein 500-jähriges Bestehen. Anzeige Schicksalhafte Studentenjobsuche Sein Interesse am Wein begann allerdings schon nach dem Abitur 2001 an der KGS Ronnenberg zu Beginn des Jurastudiums in Hannover. „Ich haben damals einen Studentenjob gesucht“, sagt er. Onlinebörsen existierten damals noch nicht. Bei City-Jobs gab es nur schwarze Bretter mit Zetteln und Jobangeboten. „Ich wollte mir damals zehn Angebote holen. Neun interessante hatte ich gefunden. Damit es zehn werden, habe ich noch eines von einem Weinhandel mitgenommen.“ Bei den „neun interessanten“ gab es überall Absagen. Nur als er bei Jacques’ Weindepot in Bemerode anrief, sprang ein Termin zum Vorstellungsgespräch heraus. Die schonungslose Ehrlichkeit hatte den Inhaber wohl begeistert. „Ich hatte ihm erzählt, dass ich keine Ahnung von Wein habe, aber einen Nebenjob brauche“, sagt Schmidtke. Wenig später in Bemerode stimmte die Chemie auf Anhieb. „Das Vorstellungsgespräch hat nicht mal eine Minute gedauert. Dort anzufangen war im Nachhinein eine der besten Entscheidungen in meinem Leben.“

Weinhandel wurde zur zweiten Familie Fortan lernte Schmidtke viel über Wein, über die Vorlieben und Empfehlungen von und an die Kunden. Und er wurde in einer weiteren Kategorie geschult: in Menschenkenntnis. „Mein Chef war geschäftlich und vor allem menschlich eine der cleversten Personen, die ich bisher kennengelernt habe. Ein echtes Vorbild.“ Der Weinhandel wurde zu einer zweiten Familie. Ihr blieb Schmidtke auch treu, als er sein Studium noch vor dem zweiten Staatsexamen abbrach und im Marketing bei einem Möbelhaus arbeitete. „Immer wenn ich Zeit hatte, bin ich auch nach dem Dienst noch nach Bemerode gefahren. Als Arbeit habe ich das nie angesehen“, sagt Schmidtke.

Es folgten Reisen in die deutschen Weinregionen. Dass er 2016 Josef Milz kennenlernte, war ein Zufall, „die Mosel hatte ich gar nicht auf dem Plan“. Zwar riss der Kontakt zunächst ab, aber ein handgeschriebener Bewerbungsbrief machte wohl Eindruck – auch wenn der Weingutboss erst mehrere Monate später reagierte. Trotz der 22 Jahre Altersunterschied passte das Menschliche wieder optimal zusammen – „das haben wir gleich beim ersten Essen gemerkt“, sagt Schmidtke.

„Ohne ihre Hilfe und auch die der Großeltern hätte das niemals funktioniert“ 2018 fing er beim Weingut Milz an. Der Inhaber, der mit seiner weiteren Firma zu den führenden Köpfen in der Weintechnologie gehört, brauchte Verstärkung. Schmidtke arbeitete aber zunächst fast unentgeltlich, lebte von Ersparnissen – und der großen Opferbereitschaft von Ehefrau Janina, „sie hat an mich geglaubt“. Der frühere SG-05-Coach pendelte viel zwischen Hannover und Trittenheim, seine Frau arbeitete statt Teil- vorübergehend wieder in Vollzeit – und das, obwohl Tochter Ella noch nicht einmal in der Schule war. „Ohne ihre Hilfe und auch die der Großeltern hätte das niemals funktioniert“, sagt er. Doch die Rechnung ging auf. Schmidtkes Arbeit in Trittenheim hatte Erfolg. Die Weine, die Ausstattung und das Marketing passte er der Zeit an. Kontakte knüpfte er auf Messen sowie Veranstaltungen zu Gastronomie und Großkunden. „Vorher waren das Ausland und die Stammkunden das Hauptgeschäft. Meine Erfahrung von Jacques hat mir da schon sehr geholfen.“ Der Absatz wurde deutlich größer. Weil jedoch Wein immer Zeit braucht, kam der messbare Erfolg erst mit Verzögerung. „Für 2021 haben wir viermal so viele Flaschen erzeugt wie 2018. Da kann ich in meinem dritten Jahr sehr zufrieden sein. Auch wenn wir durch Corona viele Probleme beim Gastroumsatz oder bei Erntehelfern hatten“, sagt er.