Vom Strampler auf die Tribüne: Paul und seine unvergessliche Premiere mit RB Leipzig

Leipzig. Als sein Enkel Paul am 19. August 2015 das Licht der Welt erblickte, war sich Opa und Bullen-Fan Uwe Schwabe sicher: Das zuckersüße Bübchen kann gar nicht anders, als früher oder später die Roten Bullen zu lieben. Also packte er Mini-Paul vorsorglich und persönlich in einen Strampler aus dem Hause RB.

