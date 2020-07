Vom Talent zum Chef-Ausbilder: Richard Hoffmann wird Tischtennis-Landestrainer

Dass ein Spieler zurückkehrt, ist durchaus etwas Besonderes. „Ein tolles Gefühl, ich freue mich total“, sagt Hoffmann. Bereits seit sechs Jahren arbeitete er als Honorartrainer für den Verband, für den er künftig mit einer halben Stelle tätig sein wird. Der Vertrag gilt zunächst für ein Jahr. „Ich will mir alle Möglichkeiten offenhalten“, sagt der Student für Deutsch und Sport. Das Präsidium habe jedoch Interesse an einer längeren Zusammenarbeit signalisiert. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht: Seit Mitte Juni ist klar, dass Hannover bis zum 31. Dezember 2024 Bundesstützpunkt bleibt.

96-Erfolgsgeschichte endete abrupt

Hoffmann kennt die Strukturen bestens. „Ich habe hier mein halbes Leben verbracht“, sagt er. Als Jugendlicher schaffte er am Stützpunkt den Durchbruch, mit dem TuS Celle spielte er zwischen 2010 und 2014 drei Jahre in der 2. Liga. Danach wechselte Hoffmann zu 96, das damals in der Landesliga spielte, und führte eine Mannschaft mit jungen Spielern bis in die 3. Liga.

Das Ende dieser Erfolgsgeschichte war abrupt. Der neu gewählte 96-Vorstand entschied Ende des vergangenen Jahres, die Mittel zu kürzen und sich vom Leistungssport zu verabschieden. „Total bitter. Aus Verbandssicht ist es wichtig, engagierte Vereine zu haben, die bereit sind, den Leistungssport zu fördern“, sagt Hoffmann. Er befürchtet, dass es für 96 nicht einfach sein wird, dranzubleiben. Das Augenmerk des Vereins müsse jetzt auf der Entwicklung neuer Talente liegen.