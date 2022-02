Vom Teufel und vom Handball-Gott: Das ist Wolfsburgs Interimstrainer Martinson

Vorsfelde, Sandkamp, Lehre, VfL, Braunschweig: Nachdem Martinson Ende der 80er Jahre in Wolfsburg, der Heimat seiner Frau, gelandet war, wurde er schnell zu einer Handball-Größe, zuerst als Spieler, dann als Trainer. Wechselhaft und bewegt war seine Lebensgeschichte schon vorher . Geboren wurde er in der Nähe von Gummersbach, noch als Baby ging's mit Mutter und Großeltern aufs Familiengestüt in die Nähe von Breslau. Pferde bestimmten das Leben, Hengst "Teufel" war "damals mein bester Freund", wie Martinson erzählt. Doch in den Wirren der Nachkriegszeit war der Alltag als Deutscher in Polen schwierig, die Familie verlor das Gestüt. Martinson spielte Fußball und Handball, studierte Sport an der Uni in Kattowitz, erwarb Trainer-Lizenzen.

Joschi Martinson ist wieder da. Der Trainer, seit Jahrzehnten in der heimischen Handball-Szene unterwegs, übernahm in dieser Woche die Drittliga-Frauen des VfL Wolfsburg - aushilfsweise und aus alter Verbundenheit. "Denn eigentlich", so der 73-Jährige, "wollte ich nicht mehr auf die Trainerbank. Aber vielleicht kann ich jetzt ein bisschen helfen - bis zum Saisonende."

1978 nutzte er ein Trainingslager seiner Handballmannschaft im damaligen Jugoslawien zur Flucht, landete über Österreich und Schaffhausen schließlich in Dortmund, ehe er nach Wolfsburg zog. "Der Liebe wegen", wie er heute schmunzelnd sagt. Beim MTV Vorsfelde übernahm er die ersten Trainerjobs, war dann lange beim VfL Lehre. Malcher-Martinson hieß er damals noch, den Nachnamen seiner Mutter hat er inzwischen abgelegt, den Namen seiner Frau behalten. Eine andere Entscheidung war früher gefallen - für Handball, gegen Fußball. "Im Winter", so sagt er, "war es auf den Fußballplätzen einfach zu kalt und zu nass. In der Handball-Halle habe ich mich wohler gefühlt."

Und das nicht nur auf der Trainerbank. Immer wieder war Martinson, mittlerweile Zahntechniker im Ruhestand, in den Hallen der Region als Zuschauer zu Gast, auch bei den VfL-Frauen, die er von 2013 bis 2015 bereits in der Oberliga trainiert hatte. Als ihn Spartenleiter Jens Wöhner jetzt nach der VfL-Trennung vom Trainer-Duo Oliver Bült/Marco Pagel ansprach, konnte er nicht nein sagen - obwohl die Lage sportlich schwierig ist.

Das VfL-Team ist mit nur einem Sieg aus 15 Spielen Letzter der C-Staffel in der 3. Liga, die letzten sechs Teams müssen in eine Abstiegsrunde, für die die Punkte gegen die anderen fünf Staffel-Konkurrenten mitgenommen werden. "Ich möchte", sagt Martinson, "die Zeit jetzt nutzen, um das Team auf diese Abstiegsrunde vorzubereiten. Darauf arbeiten wir hin. Wir sind nicht chancenlos, im Team steckt genug Potenzial."

Was aber nicht heißt, dass die sieben zuvor noch ausstehenden Partien nicht so wichtig seien. Am Sonntag (17 Uhr) geht's zu Germania Fritzlar, der Gastgeber ist mit ausgeglichenem Punktekonto in der Zwölfer-Staffel auch noch ein Kandidat für die Abstiegsrunde. "Ich hasse Niederlagen", sagt Martinson, der in den Trainingseinheiten in dieser Woche seiner Mannschaft "zeigen wollte, dass sie Spiele gewinnen kann - auch auswärts."

Für den VfL, so sagt er, "wäre es super, wenn die 3. Liga gehalten wird. Und persönlich würde ich mich auch freuen, denn ich möchte in der neuen Saison gern wieder als Zuschauer Drittliga-Handball in Wolfsburg sehen". Was ist dafür nötig? "Schaffe, schaffe", sagt er, die Wortwahl ist nicht zufällig, Teile seiner familiären Wurzeln liegen auch in Schwaben. "Und es wäre gut", so Martinson, "wenn der Handball-Gott für den Rest der Saison zumindest nicht gegen uns ist..."