Von Abwehr bis Angriff: Diese Bielefelder könnten RB Leipzig gefährlich werden

Leipzig. Einfach ist anders. Für RB Leipzig steht am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) ein Besuch auf der Bielefelder Alm an. Der könnte den Sachsen Einiges abverlangen. Die Roten Bullen müssen gewinnen, damit ihr Rückstand auf Rekordmeister Bayern München nicht noch größer wird. Das Duell gegen die Arminia nimmt RB-Trainer Julian Nagelsmann nicht auf die leichte Schulter, denn er erinnert sich noch gut an das Hinspiel (2:1), in dem seine Mannschaft mehrere Chancen der Gegner zuließ.

