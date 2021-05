Von Abwehr bis Angriff: Diese Dortmunder könnten RB Leipzig gefährlich werden

Am Samstag steht RB Leipzig vor einer Prüfung, die sie sowohl für ihren Tabellenplatz in der Bundesliga, als auch für das nötige Selbstvertrauen im Pokalfinale bestehen müssen. Borussia Dortmund empfängt am 32. Bundesligaspieltag die Roten Bullen im Signal Iduna Park. Wir haben uns ihre gefährlichsten Akteure in fünf Kategorien angeschaut.