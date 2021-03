Von Abwehr bis Angriff: Diese Frankfurter könnten RB Leipzig gefährlich werden

Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gastiert eine äußerst erfolgreiche Frankfurter Mannschaft in der Red Bull Arena. Das 1:1-Unentschieden aus dem Hinspiel sollte eine Kostprobe dessen gewesen sein, dass es im Rückspiel nicht unbedingt leichter werden wird. Zudem fehlt den Roten Bullen auch noch Schlüsselspieler Angelino – voraussichtlich sogar bis nach der Länderspielpause. Die vergangenen Siege in der Bundesliga haben aber gezeigt, dass RBL diesen Ausfall kompensieren kann. An Manpower sollte es den Leipzigern also nicht fehlen.