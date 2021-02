Von Abwehr bis Angriff: Diese Gladbacher könnten RB Leipzig gefährlich werden

DURCHKLICKEN: Diese Gladbacher könnten Leipzig gefährlich werden

Der Top-Scorer – Lars Stindl: Der Kapitän der Gladbacher hat bereits zehn Treffer auf seinem Konto. Damit ist er der beste Torschütze der Fohlen. Und nicht nur das: Mit seinen sieben Vorlagen in dieser Saison ist er außerdem ihr Top-Scorer. Zuletzt traf der 32-Jährige im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Die Heimpartie verlor die Borussia jedoch mit 1:2. Seine letzte Vorlage lieferte der Kapitän im Heimspiel gegen den 1. FC Köln, doch auch dieses ging mit 1:2 an die Gäste. Auch in Sachen Elfmeter ist Stindl bei Gladbach an der Spitze: Fünf von fünf Versuchen verwandelte er. In seinen 22 Einsätzen stand er insgesamt 1449 Minuten auf dem Rasen, folglich erzielt er im Schnitt alle 144 Minuten ein Tor. Den Treffer gegen Mainz machte er in der 26. Minute. Rein statistisch bräuchte er also noch 80 weitere Minuten bis zu seinem nächsten. ©