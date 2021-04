Von Abwehr bis Angriff: Diese Hoffenheimer könnten RB Leipzig gefährlich werden

Leipzig. Ein Freitagsspiel könnte bei einem Sieg unter Umständen einen kleinen psychologischen Vorteil verschaffen, meinte RB Leipzigs Cheftrainer Julian Nagelsmann im Vorfeld der Partie gegen seinen ehemaligen Verein. Am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) empfangen die Roten Bullen die TSG Hoffenheim in der Red-Bull-Arena. Drei Punkte seien nicht nur wichtig, um den Druck im Meisterschaftskampf gegen den FC Bayern aufrechtzuerhalten. „Seitdem ich in Leipzig bin, war Hoffenheim immer auf Augenhöhe und sehr stark“, sagte Nagelsmann über den kommenden Gegner.

Anzeige