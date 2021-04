Von Abwehr bis Angriff: Diese Stuttgarter könnten RB Leipzig gefährlich werden

Leipzig. Für RB Leipzig steht fast schon ein Pflichtsieg vor der Tür. Nach drei sieglosen Heimspielen müssen sie am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) endlich wieder gewinnen. „Wir wollen und brauchen am Sonntag die drei Punkte, um den zweiten Platz besser zu fixieren und im nächsten Bundesliga spiel gegen Dortmund keinen extremen Druck zu spüren“, sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann.

Zumindest sieht es rein statistisch gut aus für die Leipziger, dass sie in ihrer sechsten Begegnung mit dem VfB einen Sieg einfahren. Denn von den fünf bisherigen gewann RB vier, eine Partie endete mit einem torlosen Unentschieden. Unter den gewonnenen Spielen ist auch die Hinrundenpartie einen Tag nach Neujahr, die mit 1:0 an die Leipziger ging . Die Stuttgarter haben zudem mit einem Negativtrend zu kämpfen: Von den letzten drei Bundesligaspielen konnten sie keines für sich entscheiden.

Der Top-Scorer – Saša Kalajdžić: Der Österreicher ist die Tormaschine des VfB. Im Bundesligavergleich steht er mit seinen 14 Toren auf Platz sechs. Zum Vergleich: RB Leipzigs Kapitän Marcel Sabitzer ist erst auf Platz 17 mit sieben Treffern gelistet. Auch RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann weiß um den besten Scorer des kommenden Gegners: „Er ist sehr gut in der Luft, hat ein gutes Spiel mit dem Rücken zum Tor, kann gut Bälle festmachen. Und in Tornähe ist er unglaublich kopfballstark.“ Zudem hat sich Kalajdžić auch noch sechs Assists aufs Konto schreiben können. ©

Trotzdem glaubt VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo an seine Jungs. „Wir fahren nach Leipzig mit dem Gefühl, uns zeigen zu können und mit dem Glauben daran, dass wir wieder erfolgreich sein können.“ Der Fokus seiner Mannschaft liege nur auf Leipzig. „Die letzten Ergebnisse waren sicherlich nicht positiv. Dass wir dreimal in Folge keinen Punkt geholt haben, begleitet uns. Aber man muss sich jedes Spiel einzeln ansehen und daraus lernen“, so Matarazzo. Dem VfB werden viele Spieler fehlen, sie haben dennoch viele schlagkräftige Spieler in ihren Reihen.