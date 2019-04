Im Mai 2017 stieg noch die große Ausftiegs-Party auf dem Rathausbalkon. Die Aufstiegshelden um Niclas Füllkrug und Salif Sané und Erfolgscoach André Breitenreiter ließen sich von Zehntausenden Fans feiern. Knapp zwei Jahre später sieht die Realität bedeutend trister aus. Breitenreiter ist weg, Sané zog es schon im Sommer nach Schalke und Füllkrug fehlt mit Knorpelschaden langzeitverletzt.

Der sechste Bundesliga-Abstieg der Klubhistorie scheint unvermeidbar, wie 2016 liegt das Team in Trümmern. Doch nicht nur der direkte Wiederaufstieg 2017 macht Hoffnung, dass schon bald wieder bessere Zeiten anbrechen. In drei von sechs Fällen glückte die Rückkehr ins Oberhaus unmittelbar in der nächsten Saison.

Wir blicken zurück in die Geschichte - und zeigen alle Auf- und Abstiege von 96 seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963!