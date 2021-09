Von der ELF nach Amerika? Talente der Leipzig Kings fliegen zur NFL-Sichtung

Leipzig. Vier Spielern der Leipzig Kings wird in zwei Wochen eine einmalige Chance geboten. Die Athleten aus der European League of Football (EFL) dürfen sich dann in London auf dem Sichtungslehrgang der NFL präsentieren – unter den Glücklichen ist auch der Leipziger „Homeboy“ Max Bruder. Der 23-Jährige war in der vergangenen Saison von den Lions zu den Kings gekommen und könnte sich nun sogar für die amerikanische Bühne empfehlen. „Es ist unglaublich, dass ich für die European Combine berücksichtigt wurde, dass ich nun auf dem Radar der Top-Football-Liga der Welt bin. Ich bin überglücklich“, so Bruder. Anzeige

136 Kilogramm reichen nicht

Zusammen mit dem 2,13 Meter großen Hünen treten drei Neu-Sachsen die Reise in die englische Hauptstadt an. Lance Leota (Neuseeland), Yoshihito Omi (Japan) und Aslan Zetterberg (Schweden) gelten als drei der talentiertesten Spieler im Kader der Messestädter und dürfen sich Hoffnungen machen, unter den 50 geladenen Profis positiv aufzufallen. Ob auch Bruder einen solchen Eindruck hinterlassen kann, sieht er selbst noch etwas kritisch. „Ich weiß, dass meine athletischen Werte noch nicht dem entsprechen, was die Scouts der National Football League erwarten. Das habe ich auch den Liga-Vertretern am Telefon gesagt. Meine Ehrlichkeit wurde jedoch sehr positiv aufgenommen“, so der Ur-Leipziger bescheiden.

Doch daran arbeitet der Offensive Lineman bereits. Sein aktuelles Gewicht von gut 136 Kilogramm will er weiter steigern, ackert täglich im Fitnessstudio und hat seinen Ernährungsplan entsprechend angepasst. Ein Personal Trainer kümmert sich inzwischen um eine gleichmäßige Gewichtszunahme und achtet auf ein gesundes Muskelwachstum. Bei dem sanften Riesen, der neben dem Sport als ausgebildeter Kindergärtner tätig ist, stehen alle Zeichen auf eine vielversprechende Sport-Karriere. Diese wäre ohne die Flexibilität seiner Chefinnen bei der Volkssolidarität Leipzig aber nicht möglicht gewesen. „Ich arbeite als ausgebildeter Kindergärtner, ein verantwortungsvoller Beruf. Meine beiden Vorgesetzten waren so unglaublich freundlich und kooperativ, sie haben sogar die Dienstpläne für mich umgeschrieben, damit ich durchweg am Kings-Training und den Auswärtsspielen teilnehmen konnte.“

„Bin ihnen unglaublich dankbar“

Bevor Bruder jedoch auf der europäischen Bühne mit den Kings durchstartete, spielte er bereits die Lions und arbeitete auf deutscher Ebene an seinen Fähigkeiten. „Ich habe dort 2008 mit Flag Football angefangen, 2015 dann zum Tackle Football gewechselt. Zwei Jahre später, 2017, wurde ich in die Junioren-Nationalmannschaft berufen, 2018 bin ich dann ins erste Team der Leipzig Lions aufgestiegen“, berichtet der Athlet.