Von der Euphorie in die Isolation: EM-Fahrer Witzke und Ernst wieder beim SC DHfK Leipzig

Leipzig. Die Ausbreitung des Corona-Virus bei der Handball-Europameisterschaft war nicht zu verhindern. Fast alle Teams mussten Fälle in den eigenen Reihen hinnehmen, Spieler nachnominieren und neue Lösungen finden. Allen voran die deutsche Nationalmannschaft, bei der sich bis zur Abreise 16 Spieler infiziert hatten. Zur Einordnung: mit so vielen Profis war man ursprünglich angereist. Auch die Leipziger Luca Witzke und Simon Ernst blieben nicht verschont. Den Spielmacher erwischte es bereits in der Vorrunde nach dem Sieg gegen Österreich, Ernst wurde erst kurz vor dem Ausscheiden in der Hauptrunde positiv getestet.

