Von der Oberliga bis zur Kreisliga: Die Teams mit den besten Angriffs- und Abwehrreihen

Dafür musste einer wieder herhalten: der Quotient. Im vergangenen Fußball-Sommer ermittelte er noch die finalen Tabellenstände. Fluch und Segen zugleich. In diesem Winter soll er wieder helfen: Für eine vergleichende Bilanz zwischen den heimischen Amateur-Teams. Wir haben Rechenschieber, Zirkel und Geodreieck rausgekramt, um die besten und schwächsten Teams in Sachen Tor- und Gegentor-Schnitt zu ermitteln. Der Quotient wurde jeweils errechnet, indem die erzielten Tore beziehungsweise die kassierten Gegentore durch die Anzahl der absolvierten Liga-Spiele geteilt wurden. Das Ergebnis wurde dann auf die ersten beiden Nachkommastellen gerundet.

Unterschiedlich viele Partien sind bisher gespielt in den heimischen Amateurfußball-Ligen. Mal ist nur der Saisonstart, andernorts schon eine gesamte Hinrunde absolviert. Trends zeichnen sich aber schon ab. Wir wollten deshalb wissen: Welche heimischen Teams von der Oberliga bis in die Kreisligen waren in Wolfsburg und Gifhorn in der laufenden Saison besonders treffsicher oder standen hinten extrem sattelfest? Und welche nicht?

Kuriose Mischung bei Rot-Weiß Wolfsburg

Und beide Titel - sicherlich die wichtigsten in diesem Jahr nach dem des Turbo-Herbstmeisters - gehen in die heimischen Kreisligen: Der SSV Vorsfelde II (33 Tore in sieben Spielen) ist mit einer Tor-Quote von 4,71 praktisch nicht zu bremsen. Außer vielleicht vom SV Rühen (drei Gegentreffer in sieben Spielen) - wenn sie denn gegeneinander spielen würden. Das Team aus dem Kreis Gifhorn hält seinen Laden besonders dicht, verzeichnet nur 0,43 Gegentore im Schnitt.

Nicht so rund lief es dagegen bislang bei den Landesligisten MTV Isenbüttel (0,25) und SV Reislingen/Neuhaus (0,5). Sie weisen in ihren vier Saisonspielen den schwächsten Tor-Schnitt auf. Die meisten Gegentreffer im Schnitt kassierte Kreisliga-Schlusslicht Sport Union Wolfsburg mit sieben (49 Gegentore in sieben Spielen). Kurios: Den zweitschwächsten Gegentor-Quotienten hat Liga-Konkurrent Rot-Weiß Wolfsburg (4,5; 27 Gegentore in sechs Spielen). Mit 19 Toren hat das Team aber mehr Treffer erzielt als der Tabellenzweite TSV Ehmen (17). Der Grund dafür ist einfach. "Wir spielen seit dem zweiten Spieltag ohne gelernten Torhüter, es geht immer ein Feldspieler ins Tor", klagt Trainer Baris Gülay. Vorn läuft es aber, so hält sich das Team trotz der Umstände auf Platz neun.

Bester Angriff: SSV Vorsfelde II (Kreisliga Wolfsburg)

SSV-Coach Leon Schroeder freut sich sehr über die Auszeichnung als treffsicherstes Team. "Das war uns so nicht bewusst, aber das ist natürlich schön zu hören, toll für die Mannschaft und ein super Ergebnis." Was bei der Vorsfelde-Reserve noch dazukommt: Mit nur sechs Gegentoren in sieben Spielen (Schnitt von 0,86) ist das Team sogar auch auf Platz vier der besten Abwehrreihen. Läuft Rühen Gefahr, von der Spitze verdrängt zu werden? "Wir würden sie gerne von Platz eins schubsen", sagt Schroeder mit einem Lachen. "Ich kenne beim SV den einen oder anderen, da wären wir sofort dabei."