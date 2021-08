Von der Regionalliga zum Weltmeister: Wie Gerd Müller in den 60er- und 70er-Jahren zur Legende wurde

Die Legende geht so: Vor einem Punktspiel beim Freiburger FC lässt sich Wilhelm Neudecker, der damalige Präsident des FC Bayern, von Trainer Tschik Cajkovski auf einer Serviette die geplante Aufstellung notieren. Ohne Müller – wie an allen der bisher elf Spieltage der Saison 1964/1965 in der Regionalliga Süd. "Da strich ich einen Namen aus, kritzelte Gerd Müller drüber", erinnert sich Neudecker. Der Jugoslawe Cajkovski fügt sich und bringt Müller von Beginn an – mit der Faust in der Tasche. Anzeige

An jenem 18. Oktober gewinnt der FC Bayern mit 11:2, was allerdings nur unwesentlich an Müller liegt. Der Jungstürmer, von Neudecker aus Nördlingen für eine Ablöse von 4.400 Mark verpflichtet, erzielt zwar nur das 3:0, und das gegen einen Torwart mit Hexenschuss. Aber er bleibt in der Mannschaft. Von diesem historischen Tag an wird der Neuzugang in fast 15 Jahren nie wieder aus sportlichen Gründen in der Startelf der Bayern fehlen. Womit die Fließbandproduktion der Torfabrik Müller eröffnet ist. Von nun an müllerte es immer und überall, der Bomber der Nation hat in seiner Karriere wohl mit jedem Körperteil ein Tor erzielt, in jeder Spielsekunde, in jedem Stadion, gegen jeden Gegner.

Riesen-Angebot aus Barcelona? Müller wollte "ned mehr als ein Schnitzel am Tag essen"

Würde Gerd Müller heute stürmen, seine Ablöse wäre schlicht unbezahlbar. Beim Jahresgehalt müssten sich selbst Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, die Größten der Neuzeit, hinten anstellen. Als ihn der FC Barcelona in den 70er-Jahren mit dem für damalige Verhältnisse astronomischen Jahresgehalt von 600 .000 Mark köderte, lehnte er verständnislos ab und sagte, ganz bescheiden und geerdet: "I mog ned, i kann doch ned mehr als ein Schnitzel am Tag essen." Ein vergoldetes Steak? Undenkbar für einen, der als Anfangsgehalt in München 160 Mark im Monat erhielt, das Minimum für Vertragsspieler.

Müllers Rekorde und Titel: Für den FC Bayern: Müllers Bilanz von 365 Treffern in 427 Ligaspielen für die Bayern ist bis heute unübertroffen. Er wurde je viermal deutscher Meister und DFB-Pokalsieger, dazu kommt der legendäre Titel-Hattrick (1974–1976) im Europapokal der Landesmeister, dem Vorgängerwettbewerb der heutigen Champions League. Als Krönung obendrauf: der Weltpokalsieg 1976. Im Februar 1979 verlässt er die Bayern im Streit – sauer auf den Trainer wegen einer Auswechslung. Ein Kreis schließt sich. Bockig wechselt Müller zu Fort Lauderdale in den US-Sonnenstaat Florida. Für die Nationalelf: Sein größter Erfolg war der Weltmeistertitel 1974, zwei Jahre zuvor wurde er Europameister in einer von Experten als „beste deutsche Nationalelf aller Zeiten“ gefeierten Mannschaft. Und was wäre hinzugekommen, wenn er nach dem 2:1-Finaltriumph von München 1974 gegen die Niederlande ("Ich habe schönere Tore gemacht, aber das wichtigste war dieses Weltmeistertor") aufgrund des Streits mit den sperrigen Herren des DFB um die Teilnahme der Spielerfrauen am Siegerbankett nicht zurückgetreten wäre. Insgesamt traf er in 62 Länderspielen 68-mal – ergibt eine irrsinnige Quote von 1,1 Treffern pro Einsatz. Seine Ehrungen: 1970 ehrte man Müller als "Europas Fußballer des Jahres", 1967 und 1969 als "Deutschlands Fußballer des Jahres" 1970 wurde er WM-Torschützenkönig (10 Tore), 1972 EM-Torschützenkönig (4 Tore). Für den bayerischen Schwaben die schönste Ehre: 2008 wurde das 10 .000 Zuschauer fassende Nördlinger "Stadion im Rieser Sportpark" in "Gerd-Müller-Stadion" umbenannt.