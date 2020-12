Von Döbeln aus zu Löw, Flick und Mourinho: Maika Fischer organisiert das Fußball-Leben der ganz Großen

Leipzig. Pep Guardiola, José Mourinho, Hansi Flick: Bei diesen Namen bekommen viele große und kleine Fußball-Fans auf der ganzen Welt strahlende Augen. Maika Fischer ist seit einigen Jahren in der großen Fußballwelt zuhause und spricht wie selbstverständlich von ihren regelmäßigen Begegnungen mit diesen Größen des Weltfußballs. Anzeige

Die gebürtige Döbelnerin arbeitet seit 2015 beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Zuvor hatte sie direkt nach ihrem Sportstudium an der Universität Leipzig vier Jahre lang im Hauptquartier des Europäischen Fußballverbandes (UEFA) im schweizerischen Nyon gearbeitet. „Ich habe mich damals unter anderem um den Spielbetrieb der Champions League der Frauen sowie die Organisation und Durchführung der Frauen-EM gekümmert. Außerdem war ich von Anfang an bei der Entwicklung der UEFA Youth League dabei, der Champions League für die U19. Das war sozusagen mein Baby“, sagt die 35-Jährige nicht ohne Stolz.

Einzige Frau im Funktionsteam von Jogi Löw

Als der aktuelle Bayern-Trainer Hansi Flick nach dem WM-Titel 2014 beim DFB seine Co-Trainer-Stelle bei der Nationalmannschaft aufgab und auf den Posten des Sportdirektors wechselte, wurde dieser auf der Suche nach einer Koordinatorin seines Büros bei Maika Fischer fündig. „Ein Abteilungsleiter aus dem DFB hatte mich damals empfohlen. So bin ich dem Ruf von Hansi Flick gern gefolgt. Außerdem wollte ich wieder näher bei meiner Familie sein“, erinnert sich das bescheidene Organisationstalent und schwärmt in den höchsten Tönen von Hansi Flick: „Er war ein toller Chef. Er geht unheimlich respektvoll mit seinen Mitarbeitern um und ist ein sehr guter Leader. Natürlich kritisiert er auch mal, wenn ihm etwas nicht gefällt, aber es ist immer sehr konstruktiv.“ Deswegen sei sie auch nicht überrascht gewesen, dass Hansi Flick als Trainer bei Bayern München „so durchgestartet ist und die Mannschaft von einem Erfolg zum nächsten führt.“ Noch immer steht sie mit ihrem ehemaligen Chef in Kontakt.

Im Juni 2018 bereitet sich die DFB-Elf in Eppan (Südtirol) auf die WM vor. Während die Kicker auf dem Platz stehen, trainiert Maika Fischer (r.) im Fitnesszelt. © imago images / MIS

Zunächst hat sie sich beim DFB um die Junioren-Nationalmannschaften sowie den Austausch mit der UEFA und der FIFA gekümmert. Im Frühjahr 2018 wechselte Maika Fischer ins Team-Management der deutschen Nationalmannschaft, als einzige Frau im Funktionsteam. Das war so besonders, dass sofort die Spekulationen der Boulevard-Medien ins Kraut schossen. So rückte sie immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit - eine Rolle, die ihr überhaupt nicht behagte. „Bei der Männer-Nationalmannschaft bist du immer im Fokus, egal was du machst. Da ist ein unheimlicher Medienrummel. Da waren gerade in der Anfangszeit viele Falschmeldungen im Umlauf“, erinnert sie sich. Dabei bleibt sie bei ihrer Arbeit lieber im Hintergrund. „Ich muss meinen Kopf nicht jeden Tag in der Zeitung sehen“, sagt sie und fügt in Anspielung auf die umfangreichen Aktivitäten vieler Menschen in den sozialen Netzwerken schmunzelnd an: „Ich bekomme meine Anerkennung für meine Arbeit auch nicht durch Klicks oder Likes, sondern durch ein einfaches ‚Danke‘. Das reicht mir, zum Glücklichsein.“

"Projekt 'Frauen-Nationalmannschaft' hat mich gereizt"

Inzwischen, sagt sie, sei deutlich spürbar, dass die Geschlechter-Grenzen im "Männersport Fußball" weiter aufgebrochen werden. "In den vergangenen Jahren haben immer mehr starke Frauen in der Branche den Durchbruch geschafft. Jetzt gibt es sogar die erste Schiedsrichterin in der Champions League", sagt sie sichtlich erfreut. Die Entscheidung, dass auch die Frauen-Wettbewerbe - Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League - trotz der Corona-Pandemie weiter ausgetragen werden dürfen, sei ebenfalls ein schönes Signal der Gleichberechtigung an die Frauen.

Zu Frauen-Bundestrainerin Martina Voss Tecklenburg (l.) hat Maika Fischer (m.) einen guten Draht. © Thomas Böcker/DFB

Seit Beginn des Jahres ist Maika Fischer Teammanagerin bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft – und das aus gutem Grund. "Mich hat dieses Projekt 'Frauen-Nationalmannschaft' gereizt. Hier ist noch unheimlich viel Potenzial, hier kann man weiterentwickeln. Außerdem habe ich hier einen breiten eigenständigen Verantwortungsbereich und jede Menge kreativen Freiraum. Ich liebe es einfach, Verantwortung zu übernehmen", erklärt Maika Fischer ihren Wechsel innerhalb des Verbandes: "Ich habe mich im Vorfeld lange mit dem Trainerinnen-Team unterhalten. Danach stand meine Entscheidung für den Wechsel zu den Frauen fest. Und hier bin ich momentan wirklich extrem glücklich." Schließlich könne sie hier zwei ihrer großen Vorlieben perfekt miteinander kombinieren: den Fußball und das Organisieren.

Durch Corona sächsische Heimat mehr genossen

Nicht nur beim DFB lebt die heimatverbundene Maika Fischer diese Vorlieben aus. Durch ihre nach wie vor guten Kontakte zum Europäischen Fußballverband und ihre umfangreichen Fremdsprachen-Kenntnisse (Spanisch, Englisch, Französisch) hat sie in den vergangenen Jahren immer auch eine Vereinsmannschaft in der UEFA Champions League organisatorisch betreut - in den vergangenen beiden Jahren Tottenham Hotspur aus London. Zuvor war sie in gleicher Funktion einige Jahre beim FC Valencia und ein Jahr bei RB Salzburg aktiv. In dieser Saison pausiert sie wegen der Corona-Pandemie in der Champions League. "Aus Vorsicht verzichte ich auf die vielen Reisen. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Saison wieder einsteigen kann, dann gern wieder in London. Die Arbeit in der Champions League ist unheimlich spannend und man lernt viel", schwärmt sie.

Im Juni 2019 während eines DFB-Lehrgangs in der EM-Qualifikation bei einer Radtour mit Torwart Sven Ulreich . © imago images / Team 2

Ohnehin war das Corona-Jahr auch für Maika Fischer ein ganz besonderes. "Ich bin in diesem Jahr deutlich weniger unterwegs gewesen, und war seit dem Studium noch nie so oft zuhause. Ich konnte unter anderem ausgiebig die Natur und die Seen in meiner sächsischen Heimat genießen. Das war schön", sagt sie. Langweilig sei ihr dennoch nicht gewesen. Schließlich seien auf allen Ebenen viele nationale und internationale Prozesse für den Re-Start nötig gewesen - darunter auch viele digitale Meetings. "Wir wissen, dass wir in der Fußball-Blase alle in einer sehr privilegierten Position sind, in dem wir unter anderem regelmäßig getestet werden. Wir nehmen aber niemandem Tests weg, das ist uns immer wichtig gewesen. Trotzdem kam in den vergangenen Monaten auch immer mal wieder ein schlechtes Gewissen auf."

"Ich bin sehr stolz auf meine Herkunft"

Bei all ihren Begegnungen mit den Fußballgrößen dieser Welt muss Maika Fischer bei der Frage nach ihrem emotionalsten und prägendsten Moment dennoch nicht lange überlegen. „Das war 2018 im Trainingslager in Südtirol zur Vorbereitung auf die WM in Russland. Da hat uns die Bundeskanzlerin besucht. Als einzige Frau im gesamten Team hat sie mich angesprochen und ich hatte die Chance ein paar Minuten mit ihr zu sprechen. Das war für mich sehr bewegend, danach musste ich tatsächlich erstmal tief durchatmen.“ Diese Begegnung sei so einprägsam gewesen, dass sie noch immer ganz genau weiß, was sie anhatte und was sie gesagt hat.

Auch im größten Trubel noch ein Lächeln auf den Lippen und immer einen kühlen Kopf bewahren: Das gehört zu Maika Fischers Job. © DFB

Kontakt zum Fußball hatte Maika Fischer bereits in frühester Kindheit, als sie direkt neben dem Heinz-Gruner-Sportpark in Döbeln aufwuchs und regelmäßig ihrem Vater beim Spielen und ihrem Opa beim Trainieren zusah. Auch wenn das Interesse an "König Fußball" immer groß war, hat sie selbst nie im Verein gespielt. Stattdessen schlug ihr Herz für Jazz- und Modern Dance. Hier tanzte sie in Döbeln bis zur Regionalliga. Das Tanzen liebt sie noch heute, auch wenn dafür nicht mehr viel Zeit bleibt. "Ich hatte schon als Kind einen großen Bewegungsdrang", erinnert sich Maika Fischer, die immer wieder gern nach Hause kommt - natürlich auch in der Weihnachtszeit: "Ich bin sehr stolz auf meine Herkunft und froh, dass ich immer wieder nach Hause kommen und hier Kind sein kann." Den sächsischen Akzent habe sie sich im Laufe der vergangenen Jahre in der Schweiz und in Frankfurt/M. allerdings abgewöhnt.